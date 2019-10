La prova del cuoco oggi: si va di tagliatelle nella cucina di Rai 1

Pronti per una nuova puntata de La prova del cuoco? Come sempre il programma condotto da Elisa Isoardi torna alle 12. E inizia un nuovo mese in compagnia delle ricette più amate della tv. Cosa vedremo nella puntata de La prova del cuoco in onda oggi 1 ottobre 2019? Il nuovo mese si apre all’insegna delle tagliatelle! Dopo la favolosa ricetta della torta di mele vista ieri, Alessandra Spisni questa volta si cimenta con un primo piatto. Visto che la sfida è per le tagliatelle, chi meglio di due emiliani dal sangue puro come Alessandra e Daniele Persegani, potevano interpretare questa prova? Le anticipazioni che arrivano dall’ufficio stampa Rai per la puntata de La prova del cuoco in onda oggi ci rivelano che saranno proprio Alessandra Spisni e Daniele Persegani a sfidarsi in una Prima Manche a tema “le tagliatelle di nonna Pina”. Da anni la canzone vincitrice dello Zecchino d’oro è colonna sonora del programma di rai 1 e oggi a suon di musica e farina, si cucineranno proprio le tagliatelle.

Ma siete curiosi di scoprire cosa succederà ancora in questa puntata de La prova del cuoco? Ecco le ultime notizie relative alla puntata di oggi.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 1 OTTOBRE 2019: TUTTE LE RICETTE

Nelle Prove Individuali, gareggeranno per le squadre di Pomodoro Rosso e Peperone Verde la “cuoca cantante” Angelica Sepe e il “cuoco showman” Diego Bongiovanni. Nella Gara Finale, si affronteranno due degli chef più amati del programma: Natale Giunta e Paolo Zoppolatti. Natale Giunta torna nella cucina de La prova del cuoco anche oggi. Ieri lo avevamo visto in gara con una super ricetta dedicata all’arrabbiata. Aveva infatti preparato le tre arrabbiate, una ricetta da leccarsi i baffi.

A commentare e votare, una giuria di tre esperti: la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze. L’appuntamento con La prova del cuoco e la puntata di oggi è per le 12 circa subito dopo una nuova puntata di Storie Italiane.