Rosanna Lambertucci a Storie Italiane, sei aborti e la morte di una figlia sono dolori che non passano mai (Foto)

Rosanna Lambertucci torna in tv per parlare della morte di sua figlia Elisa, degli aborti che ha purtroppo vissuto, ben 6, prima di diventare una mamma felice (foto). Ospite a Storie Italiane oggi 2 ottobre 2019 Rosanna Lambertucci ha avuto solo il tempo di fare un riassunto di quanto aveva già raccontato nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo. Sembra tutto così naturale, parlare di tanto dolore, forse perché dalle gravidanze non portate avanti alla tragica morte della prima figlia sono passati tanti anni, più di 40, ma in realtà per la Lambertucci resta dentro il dolore, quello che non può andare via. “Mia figlia e mia nipote sono la mia vita” confida Rosanna parlando di Angelica e della piccola Caterina che oggi ha 7 anni, che l’ha resa nonna felice. Si definisce una nonna poco classica, con la sua piccola nipote si diverte con i trucchi. Sorride, è felice mentre ne parla e scorrono le foto con sua figlia Angelica, poi racconta di quel periodo terribile.

ROSANNA LAMBERUTCCI NON C’ERA AL FUNERALE DI SUA FIGLIA

Era in ospedale, stava malissimo quando suo marito da solo si è occupato del funerale della loro prima figlia, morta quando aveva solo due giorni di vita. Era nata prematura, solo 6 mesi e troppi anni fa, a causa di una emorragia, il distacco della placenta. Qui il racconto di Rosanna Lambertucci a Verissimo.





Davvero troppo poco tempo oggi per la Lambertucci a Storie Italiane, un racconto di tanti anni fa, sua figlia oggi avrebbe avuto 42 anni. Solo dopo tanto tempo è andata per la prima volta al cimitero dove ha trovato la sua tomba, era nella chiesa del cimitero, lì riposavano per sempre i bimbi piccoli ma lei non lo sapeva, suo marito ha sempre cercato di evitarle altro dolore, anche dopo il loro matrimonio era finito.