Stasera in tv 2 ottobre 2019 Arrivano i Prof, Chi l’ha visto e Famiglia all’improvviso

Arrivano i Prof stasera in tv su Rai 1, è il film con Claudio Bisio e Lino Guanciale; Canale 5 in prima serata propone invece il film francese Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse. Inoltre, in prime time oggi anche Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, Rocco Schiavone con la terza stagione e le nuove puntate, Hercules – La leggenda ha inizio, Fuori dal coro, War Horse, Angeli e Demoni con Tom Hanks e Matrimonio a quattro mani. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 2 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Arrivano i Prof. Alle 21.25 in prima tv il film diretto da Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone. Alle 21:20 in prima tv la terza stagione con La vita va avanti, regia di Simone Spada con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e i casi persone scomparse – qui le anticipazioni della puntata di stasera – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 2 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse. Alle 21:40 in prima il film diretto da Hugo Gélin del 2016, con Omar Sy, Clémence Poésy – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Hercules – La leggenda ha inizio. Alle 21:20 il film diretto da Renny Harlin del 2014, con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne Mckee – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento di Mario Giordano – Consigliato sì





Su La7 c’è War Horse. Alle 21:15 il film diretto da Steven Spielberg del 2011, con Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup– Consigliato sì – Su Tv8 c’è Angeli e Demoni. Alle 21:30 il film del 2009 diretto da Ron Howard con Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor – Consigliato sì – Su Nove c’è Matrimonio a quattro mani. Alle 21:25 il film diretto da Andy Tennant del 1995, con Steve Guttenberg, Kirstie Alley, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen – Consigliato sì