Filippo Magnini a Storie Italiane: “Giorgia Palmas è la più bella del mondo, me la sposo” (Foto)

Ospite a Storie Italiane oggi Filippo Magnini non poteva non parlare della bellissima Giorgia Palmas, la donna che gli ha ridato la felicità dopo l’addio di Federica Pellegrini (foto). Curiosa come tutto il pubblico di Storie Italiane anche Eleonora Daniele ha voluto sapere un po’ della loro storia d’amore, come è iniziata e soprattutto quando si sposeranno. Stanno insieme da 15 mesi e Magnini racconta che quando si sono conosciuti erano entrambi single, merito di amici in comune, di Elena Barolo e del suo compagno. In realtà Filippo Magnini ha voluto incontrarla, ha fatto di tutto: “L’ho conquistata con un tiramisù ed è stato amore da subito, mi piace cucinare, abbiamo iniziato a conoscerci subito dopo il mio compleanno e fino al suo compleanno”. Ed è al suo compleanno che ha preparato il famoso dolce, l’ha preparato nel ristorante dell’albergo, regalo fantastico, che l’ha sorpresa. Aveva paura che il tiramisù non fosse buono e invece era perfetto. Una storia d’amore che si rinnova ogni giorno e che non finirà mai, sono sempre insieme, anche sui social.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALAMS PRONTI PER IL MATRIMONIO

“E’ una bellissima ragazza anzi per me è la più bella del mondo ma ci sono tante altre cose che mi piacciono: è responsabile, è mamma e io l’ho vista sempre come una cosa in più” A quando il matrimonio? “Quando non lo si ma sicuramente Giorgia me la sposo”. Per lui è un valore importante, è certo di sposarla. Un messaggio dell’amico Massimiliano Rosolino, ospite ieri a Storie Italiane. E’ il suo compagno storico di allenamenti, gare, medaglie, sono stati anche avversari, ma la domanda è sempre su matrimonio e un figlio.





Fortunato anche perché ha sempre avuto una famiglia che l’ha sostenuto. La sua carriera è stata lunga e ci sono stati ovviamente anche momenti difficili, i genitori c’erano sempre. Consiglia a tutti di fare sport per tutto quello che comporta, che insegna. “Le cose che si raggiungono con facilità probabilmente durano poco, quindi sacrificatevi”. Messaggi d’amore e di vita sana.