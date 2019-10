Domenica Live tutti gli ospiti del 6 ottobre 2019: busta choc con sms

Come sempre anche questa settimana da Pomeriggio Cinque sono arrivate le anticipazioni per la prossima puntata di Domenica Live. Barbara d’Urso ha annunciato i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno domenica pomeriggio nel salotto di Canale 5. Una busta che contiene un sms choc: di che cosa si tratterà? Per il momento non è dato saperlo ma possiamo dirvi i nomi di tutti gli ospiti che saranno presenti nella puntata del 6 ottobre 2019.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI E OSPITI: ECCO CHI CI SARA’ IL 6 OTTOBRE 2019

Scopriamo quindi i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nella puntata di Domenica Live. Il sei ottobre ci sarà un momento speciale di cui sarà protagonista Massimo Lopez. Barbara d’Urso ha rivelato che ci saranno molte sorprese e una chicca per i telespettatori. L’appuntamento con Massimo Lopez è per domenica pomeriggio dalle 17,20. Ma ovviamente l’attore non sarà il solo ospite della puntata di Domenica Live in onda domenica prossima.

A DOMENICA LIVE MERCEDESZ HENGER RISPONDE A SUA MADRE EVA

Come era prevedibile, Mercedesz Henger ha deciso di rispondere alle pesanti accuse di sua madre per mezzo televisivo. La Henger Junior, ha scelto il salotto di Domenica Live per raccontare quello che tra l’altro, ha già comunicato a tutti sui social. Ha negato di esser mai stata picchiata al suo fidanzato e ha accusato sua madre di dire solo cose non vere. Non riesce a capire il motivo per cui immaginiamo che domenica proverà a spiegare quello che realmente succede tra lei e il suo fidanzato Lucas Peracchi.

Nella puntata di Domenica Live in onda il 6 ottobre 2019 ascolteremo anche quelle che sono le ultime notizie sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. Proprio domenica scorsa, da un altro programma, La Domenica Ventura, Super Simo aveva svelato quello che era successo all’imprenditore. Infatti Cecchi Gori doveva essere ospite del suo programma ma la notte era stato ricoverato d’urgenza. Barbara ha spiegato che una troupè andrà in ospedale per incontrare Cecchi Gori e ascoltare direttamente dalla sua voce come sta.

E la busta che contiene il messaggio choc? Chi lo avrà mandato? Sarà un messaggio di Mercedesz, di Eva o del fidanzato della Henger? Lo scopriremo domenica pomeriggio.