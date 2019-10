Giada Pezzaioli a Vieni da me per riparare al “Vedremo” detto a Giovanni Conversano (Foto)

Dopo la meravigliosa proposta di matrimonio di Giovanni Conversano quasi rifiutata da Giada Pezzaioli a Vieni da me, la bella Miss è tornata da Caterina Balivo (foto). Lo ricordiamo il gelo in studio sceso quel giorno, la delusione che l’ex tronista cercava di nascondere dopo avere raccontato a tutto il pubblico di Rai 1 che la sua compagna, la madre di suo figlio, è una donna meravigliosa, che per lui ha fatto tanto, che desidera diventi sua moglie dopo 9 anni insieme. La Pezzaioli non poteva lasciare cadere tutto così, una spiegazione per tutti era necessaria e oggi ha raccontato dell’inizio della storia d’amore con Giovanni Conversano. Per lui ha lasciato tutto, era giovanissima, solo 17 anni, andava ancora a scuola. Andò a vivere a casa sua, con la suocera, e non era per niente facile, poi Conversano ha fatto la scelta giusta: una casa solo per loro due. Lui era all’apice del successo ma poi i riflettori si sono spenti e non c’era più la stessa vita dorata. Questo a Giada non è dispiaciuto, lei amava Giovanni e non il personaggio. L’ha spronato a fare altro, un altro lavoro. Hanno creato un’agenzia e ha iniziato dal niente costruendo il loro lavoro. Caterina Balivo non riesce ancora a capire il perché del suo “Vedremo” alla proposta di matrimonio di Conversano.

GIADA PEZZAIOLI TORNA A VIENI DA ME MA NON C’E’ IL SI’ PER GIOVANNI CONVERSANO

Giada prova a spiegarlo: “Io ho sempre immaginato in questi 9 anni che quando sarebbe arrivata la proposta di matrimonio sarebbe stata molto romantica”. Giada si aspettava una situazione molto diversa, ha notato che non c’era nemmeno l’anello, non voleva un gran gioiello, bastava il simbolo e commenta: “Mi dispiace solo di aver agiato così, non era mia intenzione di dirgli di no. Quando lui è venuto in ospedale per la nascita di Enea, mi ha dato una scatola, come se fosse una scatola di biscotti, ma c’era un anello… non è romantico…”. Cerca quindi di fare capire ciò che pensa ma alla fine ci chiediamo tutti se si sposeranno. Arriva quindi il messaggio di Giovanni: “Amore mio sono qui a casa con Enea volevo dirti che ho capito la reazione che hai avuto, ti amo profondamente. Volevo essere certo che fossimo in due a volere tutto ciò. Tu hai 14 anni meno di me, hai avuto e avrai tante possibilità… la mia proposta è ancora valida così come comprendo la tua esigenza. Ti amo tanto”

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI GIOVANNI CONVERSANO





“Anche io ti amo, io la risposta ce l’ho nel mio cuore e gliela dirò da soli”. Anche Rossella interviene e confessa che lei senza dubbio avrebbe detto subito di sì, dopo nove anni… “Vedremo” ripete la Pezzaioli sedendo accanto a Rossella. Immaginiamo quindi che non vedremo nessun matrimonio o forse ci sbagliamo.