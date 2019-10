Vittorio Magazzù a Verissimo: Leo, il “figlio” di Rosy Abate si racconta

Da quando ha fatto la sua comparsa nella prima puntata di Rosy Abate 2, Vittorio Magazzù, è diventato idolo delle ragazzine. Sono tutte pazze per lui le giovani spettatrici di Rosy Abate 2. E le fans dell’attore che nella serie veste i panni di Leonardo Abate, il figlio della Regina di Palermo, saranno sicuramente felicissime di vederlo nella puntata di Verissimo in onda il 4 ottobre 2019. Settimana scorsa abbiamo visto e ascoltato le parole di Giulia Michelini nel salotto di Verissimo, questa settimana invece tocca proprio a Vittorio che si racconterà per la prima volta nel programma di Canale 5.

In realtà il pubblico del piccolo schermo aveva già visto Vittorio in un altro ruolo molto importante nell’amatissima fiction La vita promessa ( in onda lo scorso anno su Rai 1 con Luisa Ranieri protagonista). In quel caso però, complice forse anche il look anni venti, le signorine non avevano notato il suo grande fascino. Tra l’altro si sa, il bello e dannato riscuote sempre grande successo ed è anche questo il caso! Vittorio quindi racconterà cosa ha provato a diventare il co-protagonista di una serie attesissima dal pubblico di Canale 5 ma parlerà anche dei suoi impegni nelle altre serie ( lo rivedremo anche nella seconda stagione de La vita promessa in onda tra qualche mese su Rai 1).

E non solo, Vittorio infatti ha avuto un ruolo anche in Questo nostro amore ’80 dove però forse gli occhi di tutte le signorine erano per Dario Aita, amatissimo Bernardo da sempre il preferito delle fans della fiction!

VITTORIO MAGAZZU’ A VERISSIMO: L’INTERVISTA NELLA PUNTATA IN ONDA IL 5 OTTOBRE 2019

E invece il cuore di Vittorio batte per qualcuno? In una delle sue ultime interviste l’attore che interpreta Leo Abate, aveva dichiarato di essere single. E’ ancora così? Lo scopriremo probabilmente domani, ascoltando l’intervista integrale dell’attore nel salotto di Verissimo!

