Stasera in tv 6 ottobre 2019 Emma Tataranni, Che tempo che fa e Live – Non è la D’Urso

Stasera in tv 6 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore la nuova puntata delle fiction con Vanessa Scalera. Canale 5 domenica di sera propone Live – Non è la D’Urso mentre Fabio Fazio torna in prime time con Che tempo che fa. Tra i programmi tv di stasera anche Non è l’Arena con Massimo Giletti, Bruno Barbieri con i nuovi episodi di 4 Hotel, Il Borgo dei Borghi – La grande sfida e The Bourne Identity. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv domenica 6 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice: I giardini della memoria – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Che tempo che fa. Alle 21:05 Fabio Fazio ospita tra gli altri Virginia Raffaele, Paolo Bonolis, Mika, Roberto Burionma soprattutto Kim Phuc – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il Borgo dei Borghi – La grande sfida. Alle 20:30 un nuovo appuntamento con Camila Raznovich e Philippe Daverio in Puglia – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 6 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:30 il quarto appuntamento in prime time con Barbara D’Urso – Consigliato sì – qui le anticipazioni di questa sera – Su Italia 1 c’è Prince of Persia – Le sabbie del tempo. Alle 21:15 il film diretto da Mike Newell del 2010, con Gemma Arterton, Jake Gyllenhaal, Alfred Molina, Ben Kingsley – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è The Bourne Identity. Alle 21:30 il film del 2002 con protagonisti Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles – Consigliato sì





Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:35 torna Massimo Giletti con il suo talk e i nuovi ospiti – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:45 la nuova puntata con lo chef e 4 albergatori di Roma – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio alla ricerca del gusto perduto. Alle 21.25 chef Rubio con i piatti e le ricette esotiche più o meno conosciute – Consigliato sì