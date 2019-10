Barbara D’Urso litiga con Marco Columbro a LIVE Non è la D’Urso: “Ma cos’è, un talk di gossip?”

Provare a conciliare il talk su temi leggeri con titoloni giornalistici, gossip e altre trivialità è spesso un problema: lo sa bene Barbara D’Urso che proprio per questa ragione, nella puntata del 6 ottobre 2019, si è ritrovata a litigare con Marco Columbro, ospite di uno degli spazi di LIVE Non è la D’Urso. Nel secondo dibatto in studio – quello cinque contro cinque – si stava discutendo di VIP che hanno cambiato vita dopo aver acquisito popolarità attraverso il piccolo schermo. C’è chi si è data ai cavalli come Natalia Estrada, chi è diventata pittrice come l’ex annunciatrice Fiorella Pierobon e chi invece come Marco Columbro si è reinventato albergatore.

Peccato però che Barbara D’Urso abbia deciso di mischiare questo argomento con un altro, ovvero quello dei VIP caduti in disgrazia; così facendo ha mixato domande sulla rinascita professione a quelle legate al classico gossip pruriginoso. Un cosa che l’ex Caro Maestro non ha trovato di proprio gusto…





Dopo aver mandato il solito filmato introduttivo, Barbara D’Urso ha posto al suo ospite un po’ di domande preliminari: “Dicono che sei pieno di debiti. È vero? Hai venduto la tua villa a Berlusconi?“. Arriva la seccata risposta dell’attore: “Ho venduto una villa a Berlusconi? Ma magari! Però vedi il gossip è una cosa, la verità è un’altra. Io non ho intenzione di parlare delle mie cose: di fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va. Se dobbiamo parlare di come ho cambiato vita, mi sta bene; se dobbiamo parlare di gossip e dei cavoli nostri allora io me ne vado. Ora non mi va di parlare delle mie cose. Sono appena arrivato e già cominciate a dire un sacco di stronz**e!“.

La D’Urso non accetta le affermazioni del suo ospite: “Io sono stata carina e ho voluto far in modo di farti smentire delle stronz**e che hanno scritto… E invece di essere grato per averti fatto smentire, mi attacchi pure?! Ok che hai cambiato vita ma hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io… Ora sei polemico con me e comunque poco carino”.

In difesa delle gesta della conduttrice arrivano Karina Cascella e Riccardo Signoretti ma Columbro proprio non ne vuole sapere: “Oh! Ma questa è una trasmissione di gossip? Oppure è una trasmissione di alto livello? Io sono venuto qui ma non per parlare dei fatti miei ma di altre cose. A me il gossip non interessa. Quando mi hanno chiamato mi hanno detto che sarei dovuto venire qui a parlare di cambio vita perché adesso faccio l’albergatore”.

Ma del resto non è la D’Urso: LIVE è un grande minestrone!