LIVE Non è la D’Urso: Panzironi sotto accusa da una ex cadetta finita al Pronto Soccorso

Dopo tante dichiarazioni incredibili sull’allungamento di arti o la cura di alcune malattia praticamente solo attraverso il suo regime alimentare, Adriano Panzironi ha dovuto affrontare in diretta a LIVE Non è la D’Urso la testimonianza di una sua ex cadetta di Life 120 (la “dieta” studiata proprio dall’ex giornalista, composta anche da prodotti alimentati da lui stesso commercializzati).

Una testimonianza tutt’altro che a favore di Adriano Panzironi; la anonima donna – che si è fatta chiamare Barbara – ha spiegato che ha rischiato la vita a causa del metodo Life 120. Scopriamo cosa è stato detto nello studio di Barbara D’Urso…





LIVE Non è la D’Urso: Panzoroni sotto accusa

Nel servizio andato in onda, l’inviata di LIVE Non è la D’Urso ha raccolto la testimonianza di questa signora Barbara: “Mi sono avvicinata allo stile di vita Panzironi perché ho sentito molte testimonianze di guarigione dalla sindrome artrosiche; io ne soffrivo, avevo il pollice a scatto. Per cui ho deciso di seguire l’alimentazione e l’uso di integratori di Life 120. Ho iniziato a seguire questo regime dalla fine di giugno ed ho iniziato a perdere drasticamente peso, cosa di cui francamente non sentivo il bisogno: sono arrivata a pesare 45,5 chili. Arrivata ad agosto, mi sono sentita sempre più debole, tachicardia, continue vertigini e stimolo costante ad andare in bagno. Ad un certo punto, ho sentito la chiara sensazione di svenire ed ho chiamato per la prima volta in vita mia il 118…”.

E visitata dai medici, la signora Barbara ha ricevuto un drastico responso: “In ambulanza, l’elettrocardiogramma ha evidenziato delle aritmie cardiache. In ospedale, l’urologo mi ha parlato di urgenza minzionale… una quasi incontinenza. Nel referto si parla di aritmia, ipotensione, disidratazione… Io ho avuto paura di morire […] Se avessi continuato a prendere quegli integratori per altre due settimane, avrei avuto un collasso cardiocircolatorio“.

Una testimonianza bella pesante che Panzironi in studio ha accolto come false o tendenziose. Dopo aver messo in dubbio le parole della donna (fra l’altro, in collegamento ma di spalle), il riadiatissimo giornalista ha annunciato la sua ennesima querela per diffamazione.

La signora Barbara prende in contropiede Panzironi: “Non voglio fare polemiche ma sono stata una persona del popolo Life 120 e so che il dosaggio alto ed indiscriminato di un suo integratore che, ad esempio, abbassa la pressione […] Io sono un fisiologo, ho lavorato con Rita Levi Montalcini, e chiedo al Ministero della Salute dei test clinici per valutare gli effetti collaterali di questi integratori perché vengono prescritti in larghe dosi. E soprattutto in dosi per tutti uguali”.