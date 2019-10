Raffaele Paganini a Storie Italiane: “mia moglie è molto bella”, la sua famiglia lo commuove (Foto)

Innamorato della sua famiglia prima ancora che della danza, Raffaele Paganini ospite oggi a Storie Italiane si è emozionato parlando di sua moglie e dei suoi figli ma anche dei suoi genitori (foto). “Ho sempre definito i miei genitori due pazzi scatenati, sono stati due artisti, hanno messo al mondo. 11 figli, io sono l’ottavo, non è facile, io ne ho due e mi sembrano 20. Tanta stima, tanto amore ma anche quanta meravigliosa incoscienza. Dove ce ne stanno due ce ne stanno tre ma poi fino a11…”. E’ il detto che si ripeteva spesso prima ma l’ammirazione mista all’incoscienza per i suoi genitori è enorme. Era un loro desiderio che danzasse, Paganini non voleva farlo perché non conosceva la danza, quindi non la amava, sono stati i suoi genitori a portarlo in quello che è poi è diventato il suo mondo. Davvero un inizio strano perché in genere è il contrario. Scorrono le immagini di Paganini che ha portato la danza classica in tv. Osserva un balletto con Heather Parisi, commenta tutto il suo volto. Ha ballato con i più grandi del mondo ma è la famiglia la parte più importante della sua vita.

RAFFAELE PAGANINI A STORIE ITALIANE LA SUA FAMIGLIA

Una bella sorpresa in studio per il maestro Paganini, suo figlio Luca arrivato ad abbracciarlo e a dare con lui due tiri al pallone. Due mondi diversi, il calcio e la danza e ovviamente a unirli c’è tutto l’amore della famiglia. Pagani si commuove vedendo il video con i suoi genitori ma anche parlando della famiglia che ha creato con sua moglie.

“Mia moglie è bella e per questo i figli sono belli, fisicamente hanno preso tutti e due da me ma come bellezza molto alla mamma, lei è molto bella”, una dichiarazione d’amore meravigliosa.





