Stasera in tv 7 ottobre 2019 Il Commissario Montalbano e Temptation Island Vip

Questa sera in tv 7 ottobre 2019 su Rai 1 in replica Luca Zingaretti con Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia, Canale 5 invece propone la quinta puntata con Alessia Marcuzzi e Temptation Island Vip. Tra i programmi di stasera in tv anche Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e i suoi ospiti, Indovina chi viene a cena, PresaDiretta, ancora una volta Rambo III in prime time e inoltre Grey’s Anatomy con i nuovi episodi e Agente 007 – Zona pericolo. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 7 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia. Alle 21:25 in replica il film del 2008 diretto da Alberto Sironi con Luca Zingaretti e Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Stasera tutto è possibile. Alle 21:20 torna Stefano De Martino con il comedy show che vede protagonisti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Indovina chi viene a cena. Alle 21:20 la sesta puntata con Sabrina Giannini, si parla di alimenti che aiutano a prevenire il cancro e quelli invece da evitare – A seguire Presafiretta – Consigliati sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 7 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island Vip. Alle 21:30 la quinta puntata con Alessia Marcuzzi e le coppie vip rimaste ancora in gioco nel villaggio – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Rambo III. Alle 21:20 il film diretto da Peter Macdonald del 1988, con Sylvester Stallone, Richard Anthony Crenna, Marc De Jonge, Kurtwood Smith – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con il talk show di Nicola Porro – consigliato sì





Su La7 c’è Grey’s Anatomy. Alle 21:15 tre nuovi episodi: Con meraviglia e selvaggio desiderio, Spezzati insieme e Istinto – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Zona pericolo. Alle 21:25 il film diretto da John Glen del 1987, con Joe Don Baker, Timothy Dalton, Maryam D’Abo – Consigliato sì – Su Nove c’è E’ già ieri. Alle 21:25 la commedia del 2004 di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Fabio De Luigi e Goya Toledo – Consigliato sì