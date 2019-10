Tina Cipollari e Gemma Galgani fanno pace? L’opinionista avvelenata: è torbida

Anche questa edizione di Uomini e Donne si è aperta all’insegna delle litigate tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sempre protagoniste delle puntate dedicate al trono over di Uomini e Donne. Le due signore ormai regalano siparietti ai quali il pubblico difficilmente credere. Impossibile non pensare che siano coste studiate anche se entrambe non hanno mai confermato. Arriverà in ogni caso il momento di fare pace? Sembrerebbe, almeno stando alle parole di Tina Cipollari per la rivista Nuovo, che Gemma gliene combini di ogni anche nel backstage del programma. Questo lascerebbe quindi pensare che tra Gemma e Tina esista una sorta di guerra fredda reale, anche se noi qualche piccolo dubbio lo abbiamo ancora.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI FARANNO MAI PACE? LE PAROLE DI TINA DA NUOVO

Ecco che cosa ha raccontato Tina da Nuovo:

Pace con Gemma? Non mi interessa, tanto non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono, ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha e quello che le dico.

E ancora:

Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile. Questa è la verità. Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con

qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori.

Amiche mai quindi:

Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo.