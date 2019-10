Chi l’ha visto i casi di oggi 9 ottobre 2019: dov’è Daniele Potenzoni?

Un nuovo appuntamento questa sera con Chi l’ha visto. Il programma di Rai 3 ci aspetta oggi 9 ottobre 2019 in prima serata con una nuova puntata. Come sempre al timone del programma di Rai 3 Federica Sciarelli, per lei tra l’altro oggi è un giorno speciale visto che festeggia il suo compleanno. Ma di che cosa si parlerà nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi? Tra i servizi di questa sera uno dedicato a Daniele Potenzoni. Il programma di Rai 3 ha seguito sin dal primo giorno la scomparsa del giovane. I familiari di Daniele, ragazzo autistico scomparso da Roma dove si trovava in gita con il gruppo partito dal suo paese per una udienza papale, avevano sperato all’inizio di questa storia che si sarebbe conclusa in pochi giorni. In fondo Daniele era salito si una metro, doveva essere di certo da qualche parte nella capitale. E invece questa storia va ancora avanti e sono passati anni: che fine ha fatto Daniele? Sono passati 4 anni ma il papà, la mamma di Daniele e suo fratello continuano ancora a credere che il ragazzo sia vivo. Tanti gli avvistamenti negli ultimi anni e questa sera nella puntata di Chi l’ha visto, si parlerà delle ultime segnalazioni arrivate in particolare da Napoli.

CHI L’HA VISTO I CASI DEL 9 OTTOBRE 2019: LE STORIE DI OGGI

Nella puntata di questa sera si parlerà anche di un altro caso, non recente. E’ la morte di Lisa Gabriele, che cosa le è successo?

“Sono un poliziotto onesto della Stradale. Per troppo tempo sono stato costretto al silenzio dalla paura…” Inizia così una lettera anonima che fa nuova luce sulla morte di Lisa Gabriele, la ragazza ventiduenne di Rose in provincia di Cosenza.

Si riapre davvero quello che potrebbe essere definito un cold case? Chi ha ucciso Lisa? La lettera anonima che sarebbe stata scritta da un poliziotto della stradale fa luce su questa vicenda che coinvolgerebbe il vero assassino di Lisa. “Non è stato un suicidio” scrive questa persona nella lettera. Era il 9 gennaio del 2005 e Lisa veniva trovata nel bosco. Le indagini si concentrarono sul suicidio a seguito del ritrovamento vicino al suo cadavere di una lettera d’addio, due bottiglie di alcolici e un blister di antidepressivi. Oggi una nuova verità sul caso: chi ha ucciso Lisa e perchè?