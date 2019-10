Stasera in tv 9 ottobre 2019 Amici Celebrities e Il diritto di contare

Stasera in tv 9 ottobre 2019 su Rai 1 in prima tv il film Il diritto di contare mentre Canale 5 prosegue con Amici Celebrities ma Michelle Hunziker prende il posto di Maria De Filippi. Tra i programmi in tv di stasera non manca Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, inoltre Rocco Schiavone, la terza stagione, il film Killer Elite, Fuori dal coro con Mario Giordano, Inferno, il film con Tom Hanks e Nati stanchi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 9 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Il Diritto di Contare. Alle 21:25 in prima tv il film diretto da Theodore Melfi del 2016, con Taraji P. Renson, Octavia Spencer, Janelle Mone, Kevin Costner, Mahershala Ali, Kirsten Dunst – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone – Terza stagione. Alle 21:20 in prima tv la fiction diretta da Simone Spada del 2019, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto. Alle 21:20 Federica Sciarelli con un nuovo appuntamento i casi di persone scomparse – qui le anticipazioni di stasera – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Amici Celebrities. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con il talent che vede protagoisiti i vip e la nuova conduttrice – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Killer Elite. Alle 21:20 il film diretto da Gary McKendry del 2011, con Jason Statham, Clive Owen, Dominic Purcell, Robert De Niro – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:25 appuntamento con Mario Giordano con una nuova puntata – Consigliato sì





Su La7 c’è Eden – Un pianeta da salvare. Alle 21:15 Licia Colò con un nuovo programma dedicato all’ambiente e alle bellezze della Terra – Consigliato sì – Su tv8 c’è Inferno. Alle 21:20 il film con la regia di Ron Howard del 2016, con Tom Hanks, Felicity Jones – Consigliato sì – Su Nove c’è Nati Stanchi. Alle 21:25 il film diretto da Dominick Tambasco del 2001, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Stefania Bonafede, Marica Coco, Luigi Maria Burruano– Consigliato sì