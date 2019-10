Tapiro d’oro a Marco Columbro dopo lo scontro con la d’Urso: “Mi hanno truffato, usato solo per fare ascolti”

Nella puntata di Striscia la notizia in onda il 9 ottobre 2019 Valerio Staffelli consegnerà un tapiro d’oro a Marco Columbro. L’attore questa settimana è stato protagonista di un siparietto molto divertente per alcuni, poco per altri, nella diretta di Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 domenica sera. In particolare Columbro non ha gradito alcuni dei servizi andati in onda nel programma e ha accusato la conduttrice di voler fare uno show sulla sua pelle. Accuse che ovviamente la d’Urso non ha gradito. “Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa” ha detto l’attore ricevendo il tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli.

Nonostante il chiarimento avuto con la d’Urso, Columbro non ci sta e ribadisce quello che pensa anche durante la consegna del tapiro. A Staffelli dichiara: “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti.”

E ancora: “Era un fake, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra. Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara io ti voglio bene, ma questa volta hai toppato, mi spiace!“.

Staffelli quindi ha chiesto all’attore come mai a un certo punto abbia esclamato di voler “strappare il vestito” alla conduttrice. Columbro risponde: “Ho fatto una battuta! Volevo sdrammatizzare, non volevo essere maschilista o violento, non è nelle mie corde.” Sarà l’ultimo capitolo della saga oppure la d’Urso deciderà di rispondere alle dichiarazioni dell’attore?

Appuntamento a stasera con la puntata di Striscia e l’intervista completa a Marco Columbro.