Domenica IN ospiti e anticipazioni del 13 ottobre 2019: si canta e ci si emoziona con Mara Venier

Una nuova puntata di Domenica IN andrà in onda il 13 ottobre 2019 su Rai 1 e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Mara Venier. Chi ci sarà questa domenica nel salotto di Rai 1? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano dall’ufficio stampa della Rai e rivelano proprio i nomi degli ospiti.

L’appuntamento è come sempre per le 14 di domenica pomeriggio su Rai 1.

DOMENICA IN 13 OTTOBRE 2019: TUTTI GLI OSPITI DI MARA VENIER

La puntata di Domenica IN del 13 ottobre 2019 si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre. Due ritorni quindi nel salotto di Domenica IN. Lo scorso anno Valeria Fabrizi aveva fatto commuovere il pubblico di Rai 1 parlando della sua vita, dei suoi problemi di salute affrontati con grande coraggio. La ritroviamo più forte che mai pronta per una nuova avventura al cinema.

Dopo esser stato ospite di Che tempo che fa nella puntata di domenica scorsa, Mika arriva anche a Domenica IN. Il cantante, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”. E si continuerà tra musica e spettacolo anche con Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e “Un’ avventura” di Lucio Battisti. C’è sempre grande attesa quando arriva in tv l’amatissimo attore che per anni ha dato il volto a Ridge di Beautiful.

Per i più giovani anche Fabio Rovazzi che si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino. Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’. In studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Da lunedì 14 ottobre 2019 torna su Rai 1 Il Paradiso delle signore e nella puntata di Domenica IN del 13 ottobre 2019 ci saranno Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi per raccontare alcune novità su questa stagione della soap di Rai 1.