Valentina Pace a Storie Italiane mamma da poco della seconda figlia sogna il matrimonio ed è come sempre bellissima (Foto)

Valentina Pace è diventata mamma da poco per la seconda volta, due figlie femmine meravigliose e l’amore per Stefano (foto). A Storie Italiane Valentina confessa che vorrebbe sposarsi, attende solo la proposta del suo compagno. 9 anni la prima figlia, pochi mesi la seconda, è nata lo scorso febbraio, e la Pace si emoziona guardando le immagini delle sue bimbe che scorrono nel video di presentazione preparato dal programma. Era il 1997 e abbiamo scoperto tutti Valentina Pace a Macao, era la ballerina di Siviglia. Ricorda con affetto Gianni Boncompagni, per lei è stato come un padre, in tv l’ha guidata, l’ha portata per mano, le ha dato i consigli giusti, l’ha resa più forte perché per lei alla prima importante esperienza. A condurre il programma c’era Alba Parietti. Poi è arrivato Un posto al sole e ancora oggi l’attrice è nel cast, tra i protagonisti della longeva soap opera italiana. Saluta tutti i suoi colleghi, spera di tornare presto perché al momento sta facendo la mamma a tempo pieno.

VALENTINA PACE IN GRAN FORMA A STORIE ITALIANE

Mamma di due bambine ma è la seconda gravidanza, è la seconda nascita che le sta dando emozioni diverse perché è diventata mamma in età adulta. Un modo diverso di essere mamma. Oggi la ritroviamo meravigliosa come sempre, per lei tempo sembra non passare mai. In forma perfetta Valentina Pace, orgogliosa della sua famiglia e pronta a dividersi tra lavoro e bimbe.





Chissà se Stefano vedendola oggi in tv nello studio di Eleonora Daniele si sarà convinto e sarà pronto per le nozze. Valentina innamoratissima non attende altro ma è difficile che lui possa farle una sorpresa come molti, troppi, fanno in questo periodo: la proposta di matrimonio davanti a tutti, con le telecamere puntate sulle loro emozioni. A lei basterebbe molto meno.





