Stasera in tv 13 ottobre 2019 Imma Tataranni, Live – Non è la D’Urso e Che tempo che fa

Stasera in tv 13 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore mentre Canale 5 propone Live – Non è la D’Urso, la fiction con Vanessa Scalera contro Barbara D’Urso: chi vincerà? Tanti i programmi tv tra cui scegliere, in prime time anche Fabio Fazio con Che tempo chef a, Il Borgo dei Borghi – La grande sfida e inoltre Fast & Furious 8, Non è L’Arena con Massimo Giletti, X Factor 2019 – Bootcamp e chef Rubio che varca i confini nazionali andando in. Estremo Oriente. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 13 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Maltempo è la puntata in onda stasera – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Che tempo che fa. Alle 21:00 Fabio Fazio ospita tra gli altri il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, o scrittore Roberto Saviano, insieme ai 3 figli di Daphne Caruana Galizia, Alessandro Siani e Stefania Spampinato e altri ancora – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il Borgo dei Borghi – La grande sfida. Alle 20:30 la quarta puntata con Camilla Raznovich – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 13 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:30 il quinto appuntamento con Barbara D’Urso – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Fast & Furious 8. Alle 21:20 il film diretto da F. Gary Gray del 2017, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Scott Eastwood, Tyrese Gibson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Uss Indianapolis. Alle 21;30 in prima tv il film del 2016 con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane – Consigliato sì





Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:35 un nuovo appuntamento con Massimo Giletti che stasera ospita tra gli altri Giorgia Meloni – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor 2019 – Bootcamp. Alle 21:55 il talent show condotto da Alessandro Cattelan – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Alle 21:25 lo chef per scoprire i segreti delle ricette esotiche – Consigliato sì