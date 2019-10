Detto Fatto torna alle 14: scopriamo i tutorial di oggi a caccia di pubblico

Ennesimo cambiamento per Detto Fatto. Il programma di Rai 2 dal 14 ottobre 2019 andrà in onda nella sua classica collocazione. Bianca Guaccero e tutta la squadra di Detto Fatto tornano quindi alle 14 sfidando faccia a faccia Vieni da me ( che tra l’altro da oggi riprende nella sua versione breve seguito poi da Il Paradiso delle signore ). Riuscirà Bianca Guaccero a conquistare il pubblico che ha perso strada facendo passando dalla media di 500 mila spettatori a quella che il programma registrava lo scorso anno, circa 800 mila ( con picchi di un milione ) ?

Non sono mancate in queste prime settimane di messa in onda anche delle critiche rivolte alla conduttrice. A detta di molti Bianca Guaccero avrebbe stravolto troppo il programma lasciando poco spazio ai tutorial, che erano il vero punto di forza di Detto Fatto e che lo facevano distinguere dal resto, e cercando più spazio per siparietti che l’hanno vista protagonista. Quello che a nostro avviso si dovrebbe evitare, visto il grande sovraffollamento in tv, sono le interviste. Bastano già tutti gli altri programmi in onda su tutte le reti con queste interviste. Forse anche per questo Detto Fatto di distingueva dal resto e dovrebbe tornare a distinguersi ancora di più.

Vediamo come inizia questa settimana: cosa succederà nella puntata di Detto Fatto in onda il 14 ottobre 2019?

DETTO FATTO: ECCO QUELLO CHE VEDREMO NELLA PUNTATA IN ONDA IL 14 OTTOBRE 2019

Lunedì 14 ottobre arriverà nello studio di Detto Fatto Laura Chiatti che si affiderà al make up artist Simone Belli. Tra i tutor della puntata ci saranno anche Giovanna Civitillo, in un contest dedicato alla moda e al risparmio che aiuterà a trovare l’outfit più elegante al prezzo più conveniente, ed Elisa D’Ospina, esperta di moda curvy.

Anche in questa puntata ci sarà Carlo Gozzi, con il cambio look e non mancheranno i commenti in diretta di Guigliermo Mariotto. E poi spazio alla comicità con Giampaolo Gambi.

Appuntamento quindi alle 14 con la nuova puntata di Detto Fatto in onda in diretta su Rai 2.