Francesca De André insulta Alba Parietti: la lite a LIVE Non è la D’Urso – VIDEO

LIVE Non è la D’Urso si è ridotto ad una grande replica composta dai numerosi argomenti dibattuti negli ultimi due-tre anni nei vari Pomeriggio 5 e Domenica Live. Non fanno eccezione nemmeno le liti urlate che, nello show domenica sera di Canale Cinque, prendono il nome delle Cinque Sfere.

Nella puntata del 13 ottobre, ad esempio, a finire alla gogna delle cinque sfere abbiamo visto la due-volte-ospite Alba Parietti rispondere alle pesanti affermazioni poste da alcuni degli sferati; ma oltre ala discussione, la conduttrice si è dovuta prestare all’ennesima telerissa dursiana con dalla sfera si è palesata Francesca De André…





Francesca De André insulta Alba Parietti a LIVE Non è la D’Urso

La lite fra Francesca De André ed Alba Parietti affonda le sue radici a causa di vecchi rancori che coinvolgono per l’ennesima volta il padre di Francesca De André: il cantautore Cristiano De André. La Parietti è stata una storica fidanzata dell’artistica e la figlia Francesca pare abbia scoperto recentemente di esser stata snobbata e mal gradita dalla Parietti in occasione di alcune cene di famiglia.

Nella discussione è finita anche una doppia lettera che Alba Parietti avrebbe scritto prima per difendere Francesca De André (quando la Parietti era ancora arrabbiata con Cristiano) per poi rettificare; in questa seconda lettera, Alba Parietti avrebbe dato addosso a Barbara D’Urso e alla stessa Francesca De André a causa del pesante accanimento perpetrato durante la scorsa edizione del Grande Fratello.

Questo cambio di idee per Francesca De Andrè è stato un gesto incoerente: “Io ti ho sempre stimata come donna in cui mi rifacevo. Adesso, invece, c’è ipocrisia nella tua persona“ ha chiosato.

"Tu stai sbagliando più di tuo padre"

Alba Parietti risponde alle accuse di Francesca De Andrè #noneladurso pic.twitter.com/bqEhdqHDNu — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 13, 2019

La discussione degenera velocemente – anche grazie alla poca conduzione di Barbara D’Urso – e ovviamente volano parolone: “Sei una donna disturbata!” esclama la De André ad Alba Parietti. Anche la sua interlocutrice ci va giù pesante: “Sei una posseduta, esci da questo corpo ed entra nel corpo di una persona normale. L’unico talento che hai è sputtanare la tua famiglia!”.

E Francesca De Andrè ha rincarato la dose sulla Parietti: “Tu mi hai delusa come donna. Ora vai dove gira la bandiera. Alba, aripigliate! Tu sei una megalomane! Defilati!”.

Nel grande gioco delle parti è ironico come Francesca De André abbia passato anni ad attaccare suo padre e ora, per attaccare la Parietti, si appresti addirittura a difenderlo…