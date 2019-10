Marina Giulia Cavalli a Live: “Ho parlato con mia figlia dopo la sua morte”

Ieri sera, domenica 13 ottobre 2019, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Molti gli argomenti e gli ospiti della serata tra cui anche Marina Giulia Cavalli e Paolo Brosio. Barbara d’Urso ha affrontato un tema molto particolare, si parla di vip che hanno contatti con l’aldià. Marina Giulia Cavalli afferma di avere dei contatti con Arianna Alpi, sua figlia morta. La donna, durante la puntata di Live, ha spiegato come è riuscita a rimanere in contatto con la figlia. “Per qualche mese ho avuto il piacere di poter parlare con Arianna” ha infatti detto Marina Giulia Cavalli nello studio di Live.

Live – Non è la d’Urso, Marina Giulia Cavalli: ecco com’è rimasta in contatto con la figlia morta

Marina Giulia Cavalli è rimasta in contatto con la figlia Arianna Alpi anche dopo la morte attraverso la scrittura. “Dopo un po’ di tempo questa scrittura mi si è fermata” ha però spiegato la donna a Live – Non è la d’Urso. Marina Giulia Cavalli ha poi incontrato una donna, la moglie di Franco Gatti. Proprio questa donna che si chiama Stefania ha fatto da tramite. “Cammina con le tue gambe, siete una bella immagine, mi piace vedervi così” sono state le parole di Stefania. Come abbiamo anticipato, nello studio di Barbara d’Urso, è stato ospite anche Paolo Brosio che ha partecipato all’argomentazione commentando anche il racconto della nota attrice. Brosio si è esposto suggerendo di affidarsi esclusivamente a Dio e alla Madonna. Anche la padrona di casa Barbara d’Urso ha voluto prendere parola: “Marina ha detto che ogni essere umano ha il diritto di essere convinto di sentire un contatto con le persone che non ci sono più. Ognuno la fa a suo modo e deve essere rispettato da chiunque”.

Marina Giulia Cavalli: la perdita delle figlia Arianna

Marina Giulia Cavalli ha perso sua figlia a causa di una brutta malattia. Arianna Alpi era molto giovane, aveva solo ventuno anni. La perdita di Arianna per l’attrice è stato un dolore molto forte. Arianna non c’è più da circa quattro anni e in questo lungo periodo Marina Giulia Cavalli si è affidata alla fede. Inoltre, l’attrice è riuscita ad avere dei contatti con sua figlia.