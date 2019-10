Detto Fatto alle 14 per ora non migliora: Canale 5 sempre imbattibile, Rai 1 arranca

Come sono andati gli ascolti del pomeriggio il 14 ottobre 2019 con il ritorno su Rai 1 de Il Paradiso delle signore e la nuova/vecchia collocazione di Detto Fatto alle 14? Lo scopriamo con i dati auditel relativi proprio agli ascolti di ieri che ci rivelano come sono andati i programmi in onda nel pomeriggio. Il palinsesto di Rai 1 è cambiato nuovamente ma la musica è rimasta la stessa: Canale 5 resta imbattibile nella fascia oraria che va dalle 14 alle 18,45, non ce n’è per nessuno. E per il momento, anche il nuovo spostamento di Detto Fatto alle 14 non ha portato grosse novità. Il programma di Bianca Guaccero registra infatti gli stessi ascolti di questo primo mese con meno del 5 % di share e una media di 500 mila spettatori.

Ma vediamo nel dettaglio i dati raccolti ieri pomeriggio.

ASCOLTI 14 OTTOBRE 2019: IL POMERIGGIO DI RAI 1

Ecco gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 dalla 14 alle 18,45

Vieni da Me ha convinto 1.636.000 spettatori (12.2% di share) e Il Paradiso delle Signore ha siglato il 14.2% con 1.527.000 spettatori. La Vita in Diretta informa 1.258.000 spettatori con il 12.9% nella presentazione e 1.524.000 – 14.6% nel programma vero e proprio.

I numeri di Vieni da me sono in crescita anche se molto lontani da quelli che forse ci si aspettava quando Caterina Balivo è arrivata in Rai. Tiene botta Il Paradiso delle signore al suo ritorno in tv che permette anche di migliorare gli ascolti de La vita in diretta e di certo fa molto meglio di quello che il programma di Cuccarini e Matano aveva fatto nella stessa fascia oraria in questo mese.

ASCOLTI 14 OTTOBRE 2019: IL POMERIGGIO DI CANALE 5

Beautiful 2.499.000 spettatori (17.2%), Una Vita 2.479.000 spettatori con il 17.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 2.954.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.8% con 2.541.000 spettatori). Il Segreto sigla il 22.5% con 2.202.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 17.4% con 1.695.000 spettatori nella prima parte, al 16.7% con 1.836.000 spettatori nella seconda e al 14.4% con 1.761.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Senza sbavature il pomeriggio di Canale 5 è praticamente perfetto.

ASCOLTI 14 OTTOBRE 2019: IL POMERIGGIO DI RAI 2

Detto Fattoha convinto 582.000 spettatori (4.7%), Apri e Vinci 492.000 (5.1%) e Squadra Speciale Cobra 11 373.000 (3.9%).

Per il momento quindi Canale 5 resta leader assoluto della fascia che va dalle 14 alle 18,45 arrivando anche in alcuni momenti della sovrapposizione a doppiare il diretto competitor, Rai 1.