Al matrimonio di Leoluca e Paola Gemma officiante d’eccezione (VIDEO)

La puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi 16 ottobre 2019 si è conclusa in bellezza! Abbiamo infatti visto le immagini di un matrimonio, quello di una coppia nata nel programma che ha deciso di coronare il sogno d’amore con le nozze! La coppia è quella formata da Leoluca e Paola. I due da sempre sono molto amici di Gemma Galgani, visto che come lei vivono a Torino. E infatti Gemma ha avuto un ruolo speciale in questo matrimonio. Con un bellissimo vestito abito rosa e lungo, Gemma è stata officiante speciale delle nozze. Ed è stata anche molto brava, riuscendo a leggere tutto senza emozionarsi troppo e proclamando marito e moglie i suoi amici. Le immagini delle nozze, alle quali era presente anche Rudy Zerbi, sono state mostrate proprio oggi sul gran finale della puntata di Uomini e Donne.

A UOMINI E DONNE LE IMMAGINI DEL MATRIMONIO DI LEOLUCA E PAOLA

Paola bellissima con un abito verde e i capelli biondi sciolti, ha giurato amore al suo Leoluca, la coppia è felice e innamorata ormai da anni e finalmente adesso è arrivato il momento del matrimonio. Dopo la cerimonia tutti gli invitati sono stati invitati a un banchetto e poi, come in tutte le feste nuziali che si rispettino, è arrivato anche il momento del lancio del bouquet. E secondo voi chi ha preso il mazzo di rose rosse lanciato da Paola? E’ stata Gemma che ha dato filo da torcere alle altre signore, rischiando persino di farsi male per prendere il bouquet. Infatti, come si è visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Gemma si è praticamente gettata a terra per raccogliere il mazzo di fiori, distruggendolo!

Vediamo alcune immagini del matrimonio di Leoluca e Paola

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia e chissà forse per Gemma arriverà la volta buona visto che ha preso anche il bouquet, troverà l’uomo della sua vita in questa edizione di Uomini e Donne? Per il momento, visto come sta andando il suo percorso, sembrerebbe proprio di no…