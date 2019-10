La prova del cuoco oggi non va in onda: il 16 ottobre doppia puntata di Storie Italiane

Cambia la programmazione di Rai 1 nella giornata del 16 ottobre 2019. E’ un giorno triste per il nostro paese, è il giorno del lutto e dell’addio. Oggi infatti saranno celebrati a Trieste i funerali dei due agenti di Polizia uccisi in questura mentre svolgevano il loro lavoro. Cambia quindi la programmazione del mattino di Rai 1. In diretta dalle 10 Storie Italiane con le ultime da Trieste, e poi a seguire la Santa Messa in diretta. Oggi non andrà quindi in onda La prova del cuoco che torna invece il 17 ottobre 2019 con Elisa Isoardi. A seguire, dopo la Santa Messa in diretta dalle 11,30 circa, la linea passerà nuovamente a Eleonora Daniele che condurrà una nuova puntata di Storie Italiane che andrà in onda fino alle 13,30 per poi dare la linea al TG 1.

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, questi i nomi dei due agenti di polizia uccisi mentre erano in questura a Trieste e svolgevano il loro lavoro. Oggi l’ultimo saluto e il dolore per due giovani le cui vite sono state spezzate.

Ieri a Trieste sono arrivati i feretri dei due agenti: erano scortati da auto della polizia e sono giunti alle 17.45. Ad attenderli c’era il picchetto d’onore della Polizia di Stato e, tra gli altri, rappresentanze di Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, agenti della Polizia locale, Capitaneria di Porto, operatori del 118, Guardia di Finanza, Carabinieri. Presenti anche il sindaco, Roberto Dipiazza e il prefetto Valerio Valenti. Centinaia le persone arrivate presso la camera ardente per l’ultimo saluto.

CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 IL 16 OTTOBRE 2019: ECCO COME

Storie Italiane in onda dalle 10 alle 11,30 circa

La Santa Messa in diretta da Trieste in onda dalle 11,20

