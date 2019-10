Il racconto choc di Serena Grandi a Mattino 5 sull’aldilà: vedo presenze che attraversano i muri

Questa mattina, venerdì 18 ottobre 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5. Tanti gli argomenti nello studio del programma Mediaset, come tanti sono stati anche gli ospiti. Una delle protagoniste dell’appuntamento con Mattino 5 è stata Serena Grandi. Con Federica Panicucci si è discusso di un tema molto particolare come quello dei contatti con le persone decedute. Serena Grandi ha voluto raccontare la sua esperienza spiegando di aver visto delle presenze che attraversano i muri. Andiamo a scoprire meglio che cosa ha affermato il volto noto della tv ai microfoni di Mattino 5.

Serena Grandi a Mattino 5: la presenza che attraversava i muri nella vecchia casa

In un periodo molto difficile della sua vita in cui aveva perso tre persone care in un solo anno, Serena Grandi ha iniziato a vedere delle presenze. La donna aveva perso il padre, il suo compagno e il suo ex marito, racconta così nello studio di Mattino 5 con Federica Panicucci. Mentre era nella sua vecchia casa, Serena Grandi ha visto una presenza. “Io ero in cucina e attraversava i muri. Aveva la pelle scura e una magliettina rosa. Io lo vedevo sempre di traverso” ha spiegato la Grandi. La conduttrice chiede a Serena in quali occasioni vedeva questa presenza. “Mentre guardavo la televisione in salone e mio figlio andava a letto” risponde. “La cosa strana è che poi ho scoperto che questa casa era prima di un’ambasciata nigeriana” continua il suo racconto Serena Grandi ricollegandosi alla presenza dalla pelle scura.

Mattino 5, Serena Grandi e il racconto choc: anche mio figlio vedeva le presenze

Serena Grandi racconta che quando ha confessato quello che vedeva a suo figlio, anche lui le ha confessato che vedeva la stessa cosa. Da allora però né Serena Grandi né il figlio hanno più visto nulla. La Grandi e il figlio Edoardo hanno visto una presenza attraversare i muri per circa un mese. Sempre nella stessa casa, Serena Rossi, una volta, intorno alle 4 del mattino ha sentito come se qualcuno le avesse buttato del ghiaccio sulla schiena. Un’ ora dopo, sua zia la chiamò per comunicarle che sua madre non c’era più.