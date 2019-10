Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti del 20 ottobre 2019 con il ritorno di Panzironi

Come sempre da Pomeriggio 5 arrivano le anticipazioni di quello che succederà nei due programmi di Barbara d’Urso in onda alla domenica. Vi abbiamo già raccontato quello che accadrà a Domenica Live, per cui adesso ci concentriamo sugli ospiti di Live-Non è la d’Urso per la puntata del 20 ottobre 2019.

Barbara d’Urso dal salotto di Pomeriggio Cinque ha quindi dato solo alcune delle anticipazioni relative alla puntata con i nomi degli ospiti che arriveranno nel salotto del programma di Canale 5 in onda in prime time, questa settimana per l’ultima volta alla domenica. Live infatti, dal 28 ottobre si sposta poi al lunedì sera.

Ma torniamo alle anticipazioni per la puntata di domenica con i nomi di tutti gli ospiti.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: TUTTI GLI OSPITI E LE ANTICIPAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2019

La puntata si aprirà all’insegna di Pupo. Non è la prima volta che il cantante racconta in televisione della sua vita privata, della relazione poliamorosa con due donne, una moglie e una compagna. Ma per la prima volta nella diretta di Live, insieme a Pupo ci saranno anche le sue tre figlie che parleranno della loro vita e di come si affronta questa anomala situazione. Pupo e le sue tre sfide insieme affronteranno le 5 sfere.

MORGAN TORNA A LIVE-NON E’ LA D’URSO: LE ULTIME NOTIZIE

Domenica scorsa Asia Argento è stata protagonista di un faccia a faccia con le 5 sfere al fianco di Alba Parietti e ha parlato anche di Morgan. Questa settimana il cantante risponderà alle parole della sua ex moglie e racconterà come vive oggi dopo che la sua casa è stata pignorata.

ROCCO SIFFREDI E SUO FIGLIO ARRIVANO INSIEME A LIVE

Nella puntata di Live in onda domenica sera ci saranno anche Rocco Siffredi e suo figlio per combattere insieme contro la grande ipocrisia che spesso hanno incontrato lungo il loro percorso.

A LIVE IL GRANDE RITORNO DI PANZIRONI

Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, con chi accusa Barbara d’Urso di dare spazio alle persone sbagliate, in questo caso a Panzironi, si torna a parlare del tema. E il giornalista, sospeso tra l’altro dall’ordine, sarà di nuovo ospite di Live-Non è la d’Urso.

La conduttrice ha spiegato che queste sono solo alcune delle anticipazioni ma che nella puntata succederà anche molto altro!