Domenica Live anticipazioni: busta choc dall’Ungheria, Marylin Monroe e molto altro

Che cosa vedremo nella puntata di Domenica Live in onda il 20 ottobre 2019? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci arrivano direttamente da Barbara d’urso. La conduttrice nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5 ha dato delle anticipazioni relative proprio all’appuntamento pomeridiano con il programma di Mediaset. Tanti gli ospiti anche questa domenica, andiamo quindi a capire quelle che sono le anticipazioni di Domenica Live, ecco le ultime news per voi.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI 20 OTTOBRE 2019: FINALMENTE KIKO’ NALLI

Nella puntata di Domenica Live in onda tra due giorni ascolteremo finalmente il racconto di Kikò. Il parrucchiere che è stato aggredito in strada a Roma doveva essere ospite domenica scorsa ma poi ci sono stati dei problemi e non abbiamo ascoltato le sue parole. Questa domenica invece spiegherà che cosa è successo e anche perchè mentre veniva picchiato si offendeva anche Barbara d’Urso.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI 20 OTTOBRE 2019: BUSTA CHOC DALL’UNGHERIA

Anche se Barbara d’Urso non ha fatto nessuna citazione è chiaro che la busta choc in arrivo dall’Ungheria riguardi tutta la vicenda legata a Eva Henger e Mercedesz. Domenica scorsa Lucas Peracchi aveva detto la sua nello studio di Canale 5 e immaginiamo che questa domenica la Henger abbia mandato la sua replica ma per scoprire i dettagli dovremo aspettare la puntata.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI 20 OTTOBRE 2019: CHI SARA’ LA SPOSA FAMOSA?

Poco invece sappiamo della sposa famosissima che arriverà nel salotto di Barbara d’Urso. La conduttrice ha solo raccontato che vedremo le immagini del matrimonio di una donna molto famosa. Potrebbe essere Stefania Orlando? Potrebbe essere Georgette Polizzi? O magari arriverà Cristina Chiabotto nello studio di Canale 5? Anche per questi dettagli bisognerà attendere domenica! Scopriremo chi sarà questa sposa misteriosa solo seguendo il programma. O forse chissà, anche prima. Visto che Domenica Live viene registrato prima e non è in diretta, sbirciando sui social potremmo scovare qualche indizio…Vi terremo aggiornati!

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI 20 OTTOBRE 2019: FLAVIA VENTO E’ MARYLIN MONROE

E per lo spazio Domenica Alive una nuova esibizione di un vip che interpreta un altro personaggio del mondo dello spettacolo. Questa domenica, dopo la bravissima Annalisa Minetti, scende in pista Flavia Vento che vestirà i panni di Marylin Monroe.

L’appuntamento con Domenica Live è per il 20 ottobre alle 17,20 come sempre su Canale 5.