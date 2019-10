Morena Zapparoli a Mattino 5: tramite il gatto Blu sente Funari

Nell’appuntamento di questa mattina, venerdì 18 ottobre 2019, con Mattino 5, Federica Panicucci e i suoi ospiti hanno affrontato un tema molto delicato. Su una delle poltrone dello studio del programma di Canale 5 c’era anche Morena Zapparoli che ha voluto raccontare come, attraverso il gatto Blu, sente ancora la presenza di suo marito Gianfranco Funari. “Non è il classico contatto. Credo che ci sia un’energia nell’universo e che quindi le persone che abbiamo tanto amato, che non ci sono più, in qualche modo mandarci dei messaggi positivi. Nel mio caso con un gatto” ha così raccontato Morena Zapparoli a Federica Panicucci.

Morena Zapparoli a Mattino 5: il racconto di come sente il marito tramite il suo gatto

Gianfranco Funari desiderava un gatto in un momento difficile della sua vita. Funari morì ma Morena Zapparoli decise di prendere comunque il gatto che suo marito desiderava. “Gianfranco mi diceva: ‘Quando uscirò dall’ospedale prendiamo un gatto grigio’. Quando lui purtroppo è venuto a mancare, ho conosciuto delle persone che avevano una cucciolata di gatti certosini: è stato proprio un richiamo” racconta la Zapparoli. “Si metteva vicino alla foto di Gianfranco, alla gigantografia di Gianfranco oppure al portacenere dove io avevo lasciato ancora i mozziconi di sigarette che non avevo ancora il coraggio di buttare“ spiega. “Quando capitava che in casa ci fossero telecamere, lui si metteva davanti alla telecamera come un mattatore. Io sento che c’è un filo rosso tra Gianfranco e questo gatto. C’è qualcosa in questo gatto che mi ricorda moltissimo Gianfranco. Come se fosse un’energia positiva che non si disperde nell’universo e che può tornare magari anche attraverso altre creature” continua il suo racconto Morena Zapperoli.

Mattino 5, Morena Zapperoli: il gatto che le ricorda il marito Gianfranco Funari

La redazione di Mattino 5 ha chiesto a Morena Zapperoli di filmare il gatto. Il video viene mandato in onda da Federica Panicucci e si vede chiaramente Blu, il certosino grigio, vicino ad una fotografia di Gianfranco Funari ed ad un suo tapiro. Il gattino si struscia vicino alla cornice di Funari, così come fa notare Morena. “Non voglio essere fraintesa. Non penso che sia la reincarnazione di Gianfranco però penso che l’energia dell’universo possa ritornare” aggiunge la Zapperoli.