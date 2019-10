Per il suo compleanno Mara Venier fa il boom di ascolti con Domenica IN

Una puntata molto particolare quella di Domenica IN andata in onda il 20 ottobre 2019 nel giorno del compleanno di Mara Venier. Una puntata che di certo il pubblico ha gradito moltissimo visti gli ottimi ascolti che il programma di Rai 1 ha incassato nella domenica pomeriggio. Che regalo per Mara: picchi di oltre 3 milioni di spettatori, e una media molto alta soprattutto nella prima parte del programma. Una prima parte che, come abbiamo fatto notare ieri ha regalato due momenti molto belli. L’intervista a Carlo Conti, che non frequenta spesso i salotti del piccolo schermo per cui è sempre un piacere ascoltarlo anche perchè porta sempre una ventata di positività; e poi la bella e delicata intervista a Elena Santarelli che proprio ieri, nel corso della puntata, abbiamo definito una perla rara nel mare di inutili interviste che si vedono sempre più spesso in televisione.

BOOM DI ASCOLTI PER DOMENICA IN NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI MARA

Gli autori tra l’altro hanno regalato anche delle clip molto belle a Mara che negli spazi precedenti alle pubblicità, ha visto i video di tutti i suoi amici che hanno avuto un pensiero per lei. Da Alessia Marcuzzi a Lino Banfi passando per Vittorio Feltri: davvero tante le persone che hanno avuto un pensiero per lei nel giorno del suo compleanno.

Ma torniamo ai numeri.

Nella prima parte del programma, Domenica IN del 20 ottobre 2019, segna 2.989.000 spettatori 18.5% e 2.512.000 al 17.6% share

Numeri davvero molto buoni per un programma che però a nostro modesto avviso, continua ad avere delle lacune. Ieri imperdonabile l’errore con il video dedicato a Fabrizio Frizzi nel corso dell’intervista con Carlo Conti, mandato in onda in formato velocizzato. Mancanze che la conduttrice inizia a mal sopportare. Cose che altrove potrebbero persino costare la testa a un regista e invece Mara fa i conti con uno studio che regala sempre colpi di scena e contributi video mandati al momento sbagliato in modo sbagliato. Un vero peccato.