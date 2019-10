Bianca Guaccero scoppia in lacrime a Detto Fatto, colpa del bellissimo fratello (Foto)

Tante emozioni oggi in tv con le conduttrici dei programmi Rai perché a Detto Fatto è toccato anche a Bianca Guaccero sciogliersi in lacrime (foto). Tutta “colpa” del fratello che le ha inviato un bellissimo messaggio. Un video in cui Domenico le ha confidato tutto il suo orgoglio raccontando di lei bambina e oggi donna che ha raggiunto tanti traguardi. Domenico vive a Helsinki, Bianca racconta che non si vedono spesso proprio a causa della lontananza, per lei è un genio, crea videogiochi e l’affetto che li lega è evidente. Complice Jonathan Kashanian questa volta nessuna domanda imbarazzante per la Guaccero ma l’arrivo di un video dolcissimo. “Quanto sono orgoglioso di te” ed è il primo piano del fratello a illuminare lo sguardo della protagonista del momento. Questa volta a Detto Fatto è lei a ricevere una bellissima sorpresa, non se l’aspettava e parola dopo parola ascolta in silenzio e prova a resistere ma scoppia in lacrime.

BIANCA GUACCERO A DETTO FATTO UNA SORPRESA DOLCISSIMA, IL VIDEOMESSAGGIO DI SUO FRATELLO DOMENICO

Tutti cerchiamo l’approvazione delle persone a noi care, della famiglia, e oggi la conduttrice e attrice ha avuto le conferme che magari attendeva da tempo. Ha ricostruito la sua vita dopo un matrimonio finito che l’ha fatta soffrire tanto e suo fratello lo sottolinea ringraziandola soprattutto per la bellissima nipotina. Domenico ricorda che da piccoli lei era sempre esuberante come oggi, voleva giocare con i maschi ed era sempre pronta a farli tremare tutti chiamando in aiuto la mamma.

Domenico aggiunge ai motivi di orgoglio anche il suo lavoro: “Adesso hai una trasmissione tutta tua, un grandissimo traguardo”. Gli occhi sempre più pieni di lacrime per Bianca che una volta finito il messaggio non resiste, le lacrime scendono, è immensa la gioia per le parole che ha appena ascoltato, ringrazia tutti e prosegue con i suoi ospiti in studio.