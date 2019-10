Filippo Magnini e Giorgia Palmas cancellano un video dopo la bufera social, troppo pericoloso (Foto)

Non sembra esserci più traccia della sfida delle olive lanciata da Filippo Magnini su Instagram; challenge che Giorgia Palmas aveva subito accolto ma forse la coppia ha capito che era un’idea un po’ troppo pericolosa (foto). Bisogna sempre fare attenzione a cosa si posta quando si è personaggi famosi e con o senza nocciolo quelle olive verdi che tanto piacciono alla coppia erano davvero molto pericolose­. Un gioco con protagonista un alimento, la “olive cha­­­llenge non è piaciuta a tutti. Le olive sono buonissime, a molti fanno bene, sono un ottimo alimento con tanto ferro e non solo ma con o senza allenamento non vanno mangiate nel modo in cui aveva proposto il campione di nuoto. Il video in cucina, Filippo lancia la sfida davanti a un bel piatto di olive, lancia la prima in alto e la prende al volo in bocca. Bravissimo, un vero talento e chissà quanti come lui avranno provato a farlo tante volte anche con noccioline o altro.

CRITICHE SU MAGNINI E PALMAS PER COLPA DI UN’OLIVA

“Caro Filippo, hai per caso pensato a quanto possa essere pericoloso se la tua sfida venisse accolta da qualche bambino?” è uno dei commenti che ha messo in allarme Magnini e con lui la Palmas. Ci sono gli amici che consigliano di togliere il nocciolo ma pronto c’è chi spiega che resta ugualmente un gioco pericoloso, una challenge da evitare.





Marco Melandri non lo rimprovera ma assicura che se lo fa lui di certo si affoga. Tantissime le critiche per la coppia che dopo avere cancellato il video e la sfida di certo la prossima volta farà più attenzione; sono sfide che non si pubblicizzano invece questa volta entrambi hanno peccato di leggerezza. Molto più belli invece i video in cui mostrano le serate tranquille sul divano davanti alla tv mentre guardano un film horror.