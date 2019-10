Heather Parisi ospite a Verissimo: frecciate contro Cuccarini e Baudo, nuova polemica in arrivo?

Chi ha seguito la puntata di Verissimo in onda sabato su Canale 5, come sempre molto seguita dal pubblico che premia ancora Silvia Toffanin, sa già che nel prossimo appuntamento ci sarà un super ospite. Si tratta di Heather Parisi. E’ stata la stessa Toffanin ad annunciare la presenza della show girl; secondo quanto riferisce Dagospia, l’intervista fatta con la Parisi, sarebbe stata registrata già qualche giorno fa ed è anche per questo motivo che trapelano diverse indiscrezioni su quello che Heather avrebbe detto nel salotto del programma di Canale 5. Del resto che da lei ci si possa aspettare davvero di tutto, è cosa nota. E pare che da questa intervista partiranno delle nuove bordate sia verso Lorella Cuccarini, che ormai è il bersaglio preferito della Parisi, che verso Pippo Baudo.

Non sappiamo di che cosa si tratti ma è chiaro che l’intervista sia davvero da non perdere. Vediamo le anticipazioni date da Dagospia che rivelano qualche dettaglio su questa intervista infuocata.

HEATHER PARISI LANCERA’ FRECCIATINE VELENOSE DA VERISSIMO?

Per chi sarà quindi la polpetta avvelenata sempre che così si possa dire? Per il momento, da quelle che sono le anticipazioni date da Dagospia, sembrerebbe che le vittime predestinate saranno proprio la Cuccarini e Pippo Baudo.

‘Hater’ Parisi e’ sbarcata in Italia per partecipare alla puntata di ”Verissimo” che andrà in onda sabato prossimo. L’ospitata annunciata da Silvia Toffanin è stata registrata circa dieci giorni fa – la ballerina ha lanciato nuove frecciatine a Lorella Cuccarini e i beniformati assicurano che nemmeno Pippo Baudo gradirà l’intervista. – si legge su Dagospia – Quanto avrà incassato la Parisi per i suoi sfoghi a favor di telecamera?”

Non possiamo fare altro che aspettare questa intervista per prendere nota! L’appuntamento con Verissimo anche questa settimana è per le 16,10 come sempre su Canale 5 con Silvia Toffanin padrona di casa!