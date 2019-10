Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro se ne va dopo i sospetti di Giulia, lei andrà a riprenderselo?

E’ stata registrata il 24 ottobre 2019 una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano quello che è accaduto in questa puntata in onda la prossima settimana. Avevamo lasciato Giulia nell’ultima registrazione molto vicina ad Alessandro, aveva anche detto che si sentiva finalmente felice e che iniziava a fidarsi di lui ma poi è successo qualcosa che non si aspettava. Infatti in settimana, sbirciando sui social ha visto delle cose che non gli sono affatto piaciute. La puntata inizia quindi con la tronista molto nervosa e agitata perchè ha deciso di tenere solo due ragazzi ma si rende conto che forse ha sbagliato…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: ALESSANDRO SE NE VA

Giulia quindi inizia ad attaccare Alessandro per quello che ha visto sui social. La tronista ha visto infatti una sua storia che aveva la stessa canzone d’amore che nello stesso momento era stata condivisa dalla ex ragazza di Alessandro. Il corteggiatore si sente quindi messo sotto pressione e prova a spiegare che chiaramente, essendo la madre di suo figlio, ha dei rapporti con lei e che la incontri anche per gestire al meglio il piccolo.

Inoltre c’è anche una cosa che non va giù alla tronista. Le hanno detto che Alessandro va sempre a ballare e che faccia il piacione nel corso di queste serate. Alessandro conferma: va a ballare e non ci vede niente di male visto che ha trent’anni e non è fidanzato e può godersi le serate come meglio crede. Risposte che però non convincono Giulia.

La tronista non crede neppure al fatto che Alessandro le abbia dedicato una canzone che non dice nulla di romantico, almeno dal suo punto di vista e lo attacca ancora. A questo punto quindi Alessandro decide di lasciare lo studio e si elimina. Si dice stanco delle accuse di Giulia e le dice che se vorrà conoscerlo lui ci sarà ma fuori dal programma di Canale 5. La Quattrociocche lapidaria commenta: “Aspetta e spera”.

Ma siamo davvero sicuri che la tronista non andrà a riprenderselo o che Alessandro non tornerà?

Vi ricordiamo che questa puntata del trono classico andrà in onda la prossima settimana.