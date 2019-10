La prova del cuoco oggi si apre con la sfida Nord contro Sud e si va di ragù

Inizia una nuova settimana per Rai 1 e ovviamente anche per La prova del cuoco il programma di Elisa Isoardi in onda al mezzogiorno della rete. Che cosa si cucinerà nella puntata de La prova del cuoco in onda oggi 28 ottobre 2019? Arrivano le anticipazioni ufficiali dall’ufficio stampa Rai che rivela il tema caldo di questa puntata. La settimana in compagnia de La prova del cuoco si apre all’insegna della sfida nord contro sud.

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella puntata de La prova del cuoco di oggi.E scopriamo anche quelle che saranno le ricette da non perdere in questa sfida nord vs sud.

LA PROVA DEL CUOCO IN ONDA OGGI 28 OTTOBRE 2019: TUTTE LE RICETTE

Per la Prima Manche, due donne che rappresentano perfettamente queste due categorie: Alessandra Spisni per il nord e Angelica Sepe per il sud. E il tema non poteva che essere “ragù”, una ricetta amata in tutta Italia. Tra l’altro le ricette di Angelica Sepe in questi primi due mesi di messa in onda de La prova del cuoco hanno conquistato il pubblico essendo davvero facili da preparare anche in casa dalle cuoche casalinghe e non solo!

La sfida della puntata prosegue con le Prove Individuali, per le quali si esibiranno Sergio Barzetti, che preparerà la ricetta del nord per eccellenza, l’ossobuco, mentre Sal de Riso preparerà uno dei dolci più rappresentativi del sud: sua maestà il babà. I giudici premieranno la ricetta salata di Mr Alloro oppure la bontà di un babà che solo Sal de Riso prepara in modo perfetto? Lo scopriremo solo seguendo la puntata di oggi de La prova del cuoco. Ma andiamo avanti perchè questa sfida non è ancora finita!

Cristian Bertol e Franco Marino si scontreranno nella Gara Finale, che decreterà vincitrice la squadra del nord o quella del sud? A deciderlo, una giuria di tre esperti: la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze.

Appuntamento come sempre alle 12 per la nuova puntata de La prova del cuoco di questa settimana!