Raffaele Paganini a Vieni da me l’amore per sua moglie Debora che ha un bel difetto (Foto)

E’ già sposato altrimenti Raffaele Paganini sarebbe un uomo da sposare è il commento di Caterina Balivo che racchiude un po’ tutto (foto). Il suo ospite di oggi a Vieni da me è non solo uno dei più grandi ballerini ma è un uomo fantastico, pazzo d’amore di sua moglie dopo tanti anni, galante, simpatico, con l’umiltà dei grandi artisti. Pagani nello studio di Rai 1 parla dei suoi colleghi e di sua moglie Debora Murina, racconta che era gelosa di Heather Parisi ma Raffaele aggiunge subito che la donna che ha sposato ha un difetto, è intelligente. Ha così capito presto che non doveva preoccuparsi della Parisi. La realtà è che i due ballerini trascorrevano molto tempo insieme, più con Heather che con Debora, erano diventati due cari amici. “La Parisi è straordinaria, ha un bel caratterino: non si ferma davanti a niente” è il suo commento. Impossibile non ricordare Manuel Frattini che è andato via poche settimane fa, troppo presto.

RAFFAELE PAGANINI A VIENI D AME RICORDA MANUEL FRATTINI

“Abbiamo lavorato tantissimo insieme. Quando l’ho conosciuto era giovanissimo, sono andato a un’audizione per un terzo ruolo: avevamo in programma 500 spettacoli e dovevo avere io la scelta. Ne ho visti 100, ad un certo punto ho visto lui e dissi “per me l’audizione finisce qua, io voglio lui” si commuove ricordando Frattini, parla di lui come in interprete eccezionale e non è il solito modo di dire quando qualcuno ci lascia “lui era davvero straordinario”.





Tornando a sua moglie Pagani racconta del matrimonio, di 35 anni fa: “E’ stata una cosa un po’ veloce: vivevo in Inghilterra e facevo avanti e indietro. Lei aveva preparato tutto, mi sono sposato e me la sono portata via”. Erano giovanissimi, lui che viaggia sempre e lei che aveva un fratello molto geloso, la scelta è stata la migliore della sua vita.





