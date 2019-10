Antonella Clerici torna al festival di Sanremo accanto ad Amadeus con altri nomi forti? (Foto)

Piace molto ai fan di Antonella Clerici l’indiscrezione sulla sua presenza a Sanremo 2020 accanto ad Amadeus ma se la diretta interessata non conferma né smentisce, le rivelazioni di Blogo fanno pensare che la scuderia di Lucio Presta potrebbe davvero salire sul palco dell’Ariston. Si parla di un festival di Sanremo nel segno della cordialità proprio perché dal direttore artistico e conduttore ai nomi forti che dovrebbero affiancarlo due sono artisti seguiti dal noto agente. Amadeus aveva già annunciato Fiorello e Jovanotti sul palco ma in base alle nuove anticipazioni, queste ultime non ancora ufficiali, potrebbero esserci anche Antonella Clerici e Roberto Benigni. L’idea sarebbe quella di avere accanto al presentatore ogni sera un personaggio diverso, si inizierebbe con Fiorello per concludere con l’attore e regista mentre nel mezzo ci sarebbe proprio la Clerici. Resta da capire se davvero sarà così, ormai non manca molto, le anticipazioni sul programma delle serate e le novità inserite sono state già in parte annunciate.

PER ANTONELLA CLERICI UN NUOVO INIZIO ALLA RAI

Se qualche mese fa durante la presentazione dei palinsesti Rai per Antonella sembrava non ci fosse più spazio, salvo poi accettare la presentazione dello Zecchino d’Oro, adesso tutto sembra aver preso una nuova piega. Sarà stato l’atteggiamento della conduttrice, saranno state le continue richieste del pubblico che la segue da sempre, forse bisognava solo attendere ma questa è l’ipotesi meno accreditata, alla fine sembra che la Rai farà di tutto per non lasciare andare via una delle sue colonne.





Per l’ex padrona di casa de La prova del cuoco in primavera potrebbe arrivare l’atteso programma in prime time, un nuovo format dopo la Corrida di Carlo Conti o un Sanremo Young rivisitato in onda ovviamente subito dopo il festival. Non resta che attendere continuando a fare il tifo per chi in tv porta allegria e rispetto, professionalità e tanta esperienza.