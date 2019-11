Al Bano incontra nella sua casa a Cellino San Marco l’ambasciatore ucraino, a Storie Italiane addio lista nera (Foto)

A Storie Italiane oggi Al Bano Carrisi in diretta dalla sua tenuta di Cellino San Marco soddisfatto ha fatto un annuncio: nella sua casa tra poche ore riceverà l’ambasciatore ucraino, dunque addio lista nera per il cantante (foto). Magari non tutti lo ricorderanno ma di recente c’era stata ben più di una polemica perché Al Bano era infinito nella blacklist Ucraina. A lui, Michele Placido, Toto Cutugno e altri era proibito di mettere piede in Ucraina, quindi lì niente più concerti né da solo né con Romina Power. Tutto si è invece quasi risolto per il meglio, manca solo la stretta di mano di oggi del cantante con i rappresentati ucraini, ambasciatore e consigliere. “Se sai quello che hai fatto puoi stare sicuro, quindi tutti possiamo sbagliare e io essendo umano posso sbagliare” ha commentato al pubblico di Storie Italiane, ovviamente sicuro che la decisione di bloccarlo sia ingiusta. Una incomprensione, la stessa che riguarda gli artisti italiani che sono ancora in quella lista.

COSA ACCADRA’ OGGI NELLA TENUTA DI AL BANO A CELLINO SAN MARCO?

Non sa cosa succederà ha aggiunto Carrisi ma è solo un modo per continuare a parlarne, sa benissimo che tutto verrà sistemato. “Faremo un grande concerto della pace a Kiev per tutto il mondo, io sono sostanzialmente, eticamente, un uomo di pace” ha aggiunto.

Un’occhiata nella stanza in cui si sono sistemati per la diretta con Eleonora Daniele di questa mattina ed è quella più adatta per parlare di musica. Al Bano infatti mostra le foto con gli artisti con cui ha cantato in tutto il mondo, avrebbe tanto da raccontare ma niente da dire sulla sua famiglia, nemmeno una foto privata da mostrare, solo tanti dischi d’oro.