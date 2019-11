Ascolti da record domenica pomeriggio: per Barbara d’urso arriva il boom con Domenica Live

Primo fine settimana di freddo, soprattutto al nord, e primi dati auditel davvero interessanti per quello che è il pomeriggio della domenica con ascolti in crescita per tutti i programmi. Ma a differenza delle passate settimane, quello che si può notare il 3 novembre 2019, è la crescita vertiginosa di Domenica Live che fa ascolti d’oro nel fine settimana di Ognissanti.

Il programma di Barbara d’Urso ottiene ascolti davvero interessanti e stacca di parecchio Da Noi a Ruota Libera che comunque, anche grazie all’ottimo traino di Domenica IN, porta a casa ascolti ottimi. Vediamo quindi i numeri.

ASCOLTI TV DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019: OTTIMI I DATI DI RAI 1

Domenica In segna il 16.4% con 2.890.000 spettatori nella prima parte e il 16.9% con 2.817.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.383.000 spettatori (13.1%).

Il programma di Mara Venier registra ascolti eccellenti con una prima parte sicuramente migliore della seconda. Il programma cresce e in vista dell’inverno, ormai arrivato in quasi tutta Italia, potrebbe fare ascolti ancora migliori. Bene anche Francesca Fialdini che ha portato in tv un programma non troppo originale ma che piace al pubblico.

Per Domenica IN picco di oltre 4 milioni di spettatori nei primi minuti della puntata con Fiorello protagonista

ASCOLTI TV DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019: ECCO I DATI DI DOMENICA LIVE E DELLE SOAP

Beautiful ha attirato a sé 2.167.000 spettatori (12%), Una Vita 2.025.000 (12.1%) e Il Segreto 2.203.000 (13.1%); Domenica Live piace a 2.647.000 spettatori con il 14.8% di share (Ultima Sorpresa 2.247.000 – 11.7%).

Questa domenica Barbara d’Urso si porta, seppur di pochissimo , in vantaggio su Francesca Fialdini. Anche facendo la media infatti, tra la prima e la seconda parte, possiamo vedere che il programma di Canale 5 resta leader della sua fascia.

Questa settimana quindi i proclami di Mediaset avranno senso di esistere visti gli ottimi risultati incassati da Domenica Live. E a tal proposito continuiamo ancora a chiederci come sia possibile che la rete abbia rinunciato alla domenica pomeriggio, con la puntata lunga di Domenica Live che conquistava ascolti da record, per dare spazio a un clone mal riuscito, Live, che in prima serata porta a casa ascolti imbarazzanti…