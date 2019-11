A Mattino 5 Belen vs Giulia De Lellis: Merola spiega la guerra parlando di corna

Questa mattina, martedì 12 novembre 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5. Anche oggi tanti gli argomenti posti da Federica Panicucci tra cui la lite social tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis su cui, per altro, è voluto intervenire anche Valerio Merola con delle nuove rivelazioni. Partiamo dal principio però e partiamo, per l’appunto, proprio dai social network. L’influencer, ora anche scrittrice, Giulia De Lellis avrebbe mosso delle accuse e fatto delle frecciatine attraverso il suo profilo e non in pochi hanno pensato che la fidanzata di Iannone si riferisse proprio a Belen Rodriguez. “Se parlo rovino famiglie” è la frase che più ha fatto agitare il popolo social.

A Mattino 5 la rivalità tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: le accuse sui social

Ovviamente non si è trattato di una sola frase e Mattino 5 ha fatto un bel riassunto della situazione Rodriguez – De Lellis con una clip. Belen ha pubblicato una ig stories con il figlio Santiago in cui utilizza un filtro molto usato da Giulia e spiega che, secondo lei, non è normale parlare con tutti questi filtri. L’esperta di tendenze ha risposto affermando di farsi i fatti suoi e aggiungendo, per l’appunto, che starà zitta per non rovinare famiglie e per il bene di tutti. La De Lellis ha anche fatto una ulteriore frecciatina perché da qualche tempo Belen fa dei tutorial di make-up su Instagram. “Mi dispiace per voi quando cercate di fare le cose come le mie. Vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante” ha affermato. Le due non hanno mai fatto nomi eppure lo scontro social tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis pare piuttosto chiaro. Adesso nello studio di Mattino 5 nuove rivelazioni.

Valerio Merola a Mattino 5 su Belen e la De Lellis: la Rodriguez ha avuto un flirt con Damante?

Nello studio di Mattino 5 si è parlato di questo presunto scontro social tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Tra gli ospiti di Federica Panicucci anche Valerio Merola che è intervenuto sulla questione. “Belen, grazie all’amicizia di Damante con la sorella Cecilia e con Moser, ha, per quanto si dice a livello di gossip, avuto un flirt con lo stesso Iannone” ha raccontato Valerio Merola a Mattino 5. Indiscrezione che effettivamente sta facendo il giro del web in queste ultime ore. Belen Rodriguez ha avuto un flirt con Andrea Damante mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis e Belen stava con Andrea Iannone? Nello studio di Mattino 5 si pensa anche alla possibilità che l’esperta di tendenze si sia potuta addirittura fidanzare con il pilota proprio per fare una ripicca enorme alla Rodriguez. Certo, si parla solo di indiscrezioni ma la frase di Giulia De Lellis non fa altro che alimentare, se non addirittura confermare, questo gossip.

A questo punto Belen Rodriguez e Giulia De Lellis decideranno di parlare in maniera più diretta riguardo alla questione? Staremo sicuramente a vedere.