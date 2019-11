Barbara d’urso bacia Gabriel Garko ma l’attore non parla della sua vita privata: ha tolto la fede

Tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso di ieri, anche Gabriel Garko. L’attore, che ha scritto un libro e ne parla per la prima volta nel salotto di Live, ha anche scherzato e giocato con la conduttrice che ha scelto di mandare in onda un filmato sui presunti ritocchi estetici che avrebbe subito nel tempo. Anche in questa occasione Garko spiega che non si è rifatto ma ne nasce un simpatico siparietto. La d’urso infatti commenta: “Io ce l’ho qui di fronte, vedo le sue labbra e posso dirvi che non è rifatto, ti darei un bacio” ha detto la conduttrice. E Gabriel il bacio se l’è preso. Un bel bacio a stampo sulle labbra che ha fatto il giro dei social e che è servito alla conduttrice per confermare il fatto che, l’attore è tutto naturale!

La d’Urso tra una battuta e l’altra cerca anche di carpire qualcosa sulla vita privata di Gabriel e nota subito che la fede, l’anello che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, stasera non è al dito dell’attore. La d’Urso lo fa notare e chiede come mai abbia tolto la fede: “Quella persona ti ha fatto arrabbiare? Allora hai fatto bene”. Gabriel ha sorriso ma come sempre succede quando si parla della sua vita privata non si è voluto sbilanciare.

GABRIEL GARKO INNAMORATO ? LA RISPOSTA DELL’ATTORE A LIVE

Barbara però ha provato a scavare un altro pochino nel privato, provando a chiedere a Gabriel se, fede a parte, sia ancora innamorato.

L’attore, non sembrando molto convinto, ha risposto con queste parole: “Diciamo di sì. Devo ancora capire cosa è l’amore a 47 anni. Alla fine, essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte. Non bisogna mai idealizzare il rapporto” . Parole che a dirla tutta non sembrerebbero proprio essere quelle di un uomo innamorato che vive un rapporto sereno e felice ma visti i grani enigmi che riguardano la vita privata dell’attore, non ci possiamo davvero sbilanciare. Chi sia questa persona, questa fidanzata o questo fidanzato non è dato sapere…

Nello studio di Live, Gabriel ha poi rivisto le immagini dell’esplosione della villetta di Sanremo nella quale si era trasferito prima del Festival e per la prima volta in tv ha raccontato le emozioni provate in quel maledetto giorno.