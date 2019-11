Massimo Boldi a Mattino 5: la sua fidanzata Irene gli ha cambiato la vita

Pochi giorni fa Massimo Boldi nello studio di Domenica In parlava per la prima volta pubblicamente, con grande stima e affetto, della sua nuova fidanzata. Una dolce storia d’amore nata per caso che ha ridato il sorriso all’attore e la voglia di credere ancora in una relazione seria. Oggi Massimo Boldi parla della sua dolce Irene a Mattino 5. Nella puntata del 13 novembre 2019, Massimo Boldi, ospite di Federica Panicucci ha spiegato come è cambiata la sua vita da quando Irene si prende cura di lui e gli vuole davvero bene.

Una storia d’amore che ovviamente non cancella il sentimento che Massimo ha provato per la sua Marisa e che porterà sempre nel cuore. Un anno d’amore tra Massimo e Irene che proprio un anno fa si sono conosciuti, come racconta proprio la donna che è intervenuta telefonicamente nella puntata di oggi di Mattino 5.

MASSIMO BOLDI A MATTINO 5: LA SUA NUOVA VITA CON IRENE, UNA DONNA SPECIALE

“Da quando sono venuto al mondo ho sempre avuto un rapporto straordinario con le donne poi ho lavorato con le più belle donne del cinema e della televisione, il mio rapporto è stato di simpatia e di divertimento. Ho incontrato mia moglie Marisa che ci ha lasciato ma la vita continua… la cosa che diventa particolare è l’illusione di un uomo maturo che possa ricominciare la vita. Hai l’illusione di ricominciare da capo però devi essere convinto che la persona che ti sta accanto ti voglia bene, Irene lo dimostra perché si prende cura di me, cosa che non succedeva prima“.

Una relazione, quella con Irene, sicuramente molto diversa dalla storia che Boldi ha avuto in precedenza. Sembra evidente infatti che l’attore, lanci delle frecciate alla sua ex, quando parla di una donna che sembrava essere una diva. Queste le parole da Mattino 5: “Intendo che anche nelle piccole cose è sufficiente un gesto, non si atteggia ad essere una diva o ad essere vicina ad un personaggio pubblico ma sento che mi vuole bene”.

Irene, intervenuta in collegamento telefonico con Mattino 5 ha spiegato a Federica Panicucci che la cosa che più ama di Massimo è la sua bontà, il modo che lui ha di essere con gli altri. “E’ molto simpatico, noi ci siamo conosciuti nel tempo, il nostro non è stato un amore a prima vista, non un colpo di fulmine ma il nostro rapporto si è consolidato in modo importante, questo ci tengo a dirlo” ha detto Irene.