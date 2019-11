Con Una storia da cantare Rai 1 vince la sua scommessa: ascolti d’oro al sabato sera

Che ascolti per Una storia da cantare, forse inattesi dobbiamo ammetterlo. Per più fattori. Il primo riguarda la natura del programma che potrebbe non piacere a tutti, il secondo riguarda il competitor, Tu si que vales che miete record di ascolti, uno dopo l’altro. Eppure Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, insieme a Fabrizio de Andrè presente in questa prima puntata a lui dedicata, compiono quello che possiamo definire un piccolo miracolo per il sabato sera di Rai 1. Ascolti davvero eccellenti che non fanno vincere la serata alla rete, questo è bene ricordarlo e specificarlo, ma che sono comunque meritevoli di attenzione.

In una serata difficile con un coraggiosissimo Enrico Ruggeri andato in onda in diretta nonostante l’assenza totale della voce ( cosa che avrebbe messo in ginocchio anche il più veterano dei conduttori) il pubblico premia Una storia da cantare e canta con i pezzi che hanno fatto davvero la storia della musica. Qualcosa da rivedere sicuramente c’è e tanto da migliorare, dalle luci alla regia che spesso ha lasciato a desiderare. E suggeriamo anche la scelta del pubblico in sala perchè non si possono davvero vedere spettatori che salutano a casa mentre Lino Guanciale regala una magistrale interpretazione di Fabrizio de Andrè.

Bravissima come sempre Bianca Guaccero, anche lei visibilmente emozionata ma sicuramente perfetta in questi ruoli. La prima puntata è andata bene ma si può fare di meglio e la speranza per Rai 1 è sicuramente che il pubblico abbia apprezzato ( a giudicare dal fatto che il programma è stato il più commentato della serata sui social ) e si ri-sintonizzi anche la prossima settimana sulla rete.

Non sono mancati in ogni caso momenti imbarazzanti che hanno permesso allo show di esplodere sui social, come l’esibizione di Ornella Vanoni.

Vediamo i freddi numeri adesso.

ASCOLTI SABATO SERA: UNA STORIA DA CANTARE PORTA A CASA UN OTTIMO RISULTATO

Una Storia da Cantare ha conquistato 4.147.000 spettatori pari al 21.1% di share.

Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.427.000 spettatori pari al 29.5% di share.

Solo su Canale 5 e Rai 1 ieri c’erano 9 milioni di spettatori davanti alla tv a dimostrazione che, quando ci sono valide proposte il televisore si accende ancora.