Cristiana Dell’Anna a Vieni da me, il suo matrimonio è durato tre giorni ma di festeggiamenti (Foto)

Tra i tanti ospiti a Vieni da me oggi anche Cristiana Dell’Anna che a un pubblico sempre curioso ha raccontato tanto della sua vita, del suo matrimonio, del suo lavoro (foto). L’attrice napoletana è l’indimenticabile Patrizia in Gomorra – La Serie ma il suo esordio è stato nella soap Un posto al sole. Adora ovviamente il suo lavoro ma si illumina ancora di più quando parla di Emanuele Scamardella, suo marito. Si sono sposati il primo settembre dello scorso anno, il 2018, la stessa data scelta dai Ferragnez. Solo un caso mentre non lo è stato il luogo dove hanno scelto di sposarsi. Entrambi sono napoletani ma il sì è stato in provincia di Siena, a Strove, perché è lì che Emanuele ha vissuto a lungo. Così come lunghi sono stati i festeggiamenti per le nozze, ben tre giorni. Poco prima un’altra ospite di Caterina Balivo, Stefania Orlando, aveva confidato che trova molto noiosi i ricevimenti di nozze proprio perché lunghissimi. Tre giorni sono davvero tanti ma Cristina Dell’Anna spiega il motivo.

CRISTIANA DELL’ANNA, SUO MARITO LE HA CHIESTO DI SPOSARLO DOPO 4 GIORNI DAL PRIMO BACIO

“Ci siamo conosciuti 10 mesi prima del matrimonio, ci siamo poi sposati il 1° settembre dell’anno scorso” una vera favola per loro o un vero colpo di fulmine. L’attrice a Vieni da me racconta: “C’erano 300 invitati, è durato tre giorni. È stato un matrimonio itinerante. Tutto organizzato e concepito da mio marito che ha organizzato una sorta di fiera del cibo, della musica e del vino. Gli invitati venivano da ogni parte del mondo, la sera prima c’è stato un International pic-nic e tutti portavano qualcosa” quindi festeggiamenti per niente noiosi.

Ben 300 invitati e come bomboniera un libricino con una raccolta di poesie. Come sempre la più informata tra tutti è Rossella che tra il pubblico ricorda anche com'era l'abito da sposa, con il corpetto ricamato che dopo la cerimonia in chiesa Cristiana ha tolto scoprendo le spalle.





