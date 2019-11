Conto alla Rovescia, ascolti buoni al debutto: per il giudizio è ancora presto

Oltre 4 milioni di spettatori, in linea con il dato di Caduta Libera registrato negli ultimi giorni. Il debutto di Conto alla rovescia è stato sicuramente positivo, in termini di ascolto. Il nuovo quiz di Gerry Scotti arriva su Canale 5 dopo medi si botole e di colori adesso si cambia. Lo stile ricorda molto quello di Chi vuol essere milionario o di quiz come L’eredità. Colori scuri, ritmo più serrato, del resto il tempo è assoluto protagonista di Conto alla rovescia, insieme alla preparazione dei protagonisti. I concorrenti devono puntare, oltre che sulla loro preparazione, anche sul classico colpo do fortuna. Spesso infatti il conto alla rovescia li condanna, senza che loro possano fare nulla.

Per dare un giudizio al quiz scelto da Mediaset per i mesi invernali è sicuramente presto. Nella prima puntata abbiamo cercato di comprendere il meccanismo che non è sicuramente semplicissimo. Come sempre il gioco finale potrebbe rappresentare il vero punto di svolta del programma e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Il vero problema sta nel fatto che il quiz sembra più alla portata di un pubblico con una certa cultura generale, di un pubblico interessato anche a mettersi in gioco. E forse si cerca quindi un pubblico diverso da quello di Caduta Libera o Avanti un altro non molto attento alle risposte ma più interessato ai personaggi e al gioco. Forse in questo senso il gioco del Muro, era più in linea con lo stile della rete. Vedremo però nei prossimi giorni che cosa succederà, diamo anche fiducia al pubblico di Mediaset, magari non ci deluderà!

Scopri qui il meccanismo del gioco

Vediamo i numeri.

GLI ASCOLTI DEL PRESERALE: BUON DEBUTTO PER CONTO ALLA ROVESCIA

Ecco i dati di ascolto del 18 novembre 2019

Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 3.254.000 telespettatori, share 19,63% e nel game 4.244.000, 20,84%.

Nella fascia del pre serale resta leader in ogni caso L’eredità che ieri incassa questi ascolti: 3.415.000 telespettatori, share 19,88% e nel programma un netto di 5.148.000, 24,45%.

A proposito de L’eredità, molti spettatori hanno notato molte similitudini tra il nuovo quiz di Canale 5 e quello di Rai 1. Potrebbe essere questo un deterrente?

Vedremo quindi in questa settimana se Conto alla rovescia continuerà a interessare il pubblico con questo genere di ascolti oppure se cambierà qualcosa. Vi terremo aggiornati!