Claudio Sona contro Live e Barbara d’Urso dopo le parole di Sgarbi a Vladimir Luxuria

La puntata di Live – Non è la d’Urso andata in onda lunedì 18 novembre continua a far discutere. Le parole di Vittorio Sgarbi a Vladimir Luxuria, in particolare, continuano a far discutere. “La prostituzione è dichiarata in una sua intervista ed è vista da me non negli anni ’90 ma negli anni ’80. E una sera esco e vedo lei nell’evidente posizione di chi batte“ ha così raccontato Sgarbi nello studio di Barbara d’Urso. Vladimir Luxuria si è subito difesa negando la cosa Ha così affermato: “Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta“.

Lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria è durato a lungo. Sgarbi ha continuato ad attaccare Vladimir e ai telespettatori da casa la situazione non è piaciuta per niente. Certo è che il siparietto andato in onda nel programma tv di Canale 5 continua a far discutere. E questa volta ad intervenire è stato un noto personaggio di Uomini e Donne: Claudio Sona.

Claudio Sona prende le difese di Vladimir Luxuria e attacca Barbara d’Urso e Live

Tra i tanti che non hanno per niente gradito il siparietto tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria c’è anche Claudio Sona, noto al pubblico per il suo Trono Gay a Uomini e Donne. “Ieri, durante la trasmissione Live non è la D’Urso, è stato trasmesso l’esempio più becero di aggressione ai diritti delle minoranze senza che, nemmeno uno dei presenti e in primis la conduttrice, si attivasse per riportare la discussione nei confini di un civile confronto“ è così che parte Claudio Sona. “Che sia stata Vladimir Luxuria – verso cui va la mia stima per il coraggio e per l’impegno profuso a favore dei diritti della comunità Lgtb – oppure uno sconosciuto ragazzo di periferia, a dover sopportare il peso di questo duro attacco discriminatorio, poco importa; quello che rileva è l’aggressione consumata, con violenza verbale incontrollata, nei confronti di una persona considerata diversa. Aggressione che in nessun paese, definito evoluto, si dovrebbe tollerare o permettere“ ha così continuato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Claudio Sona contro la d’Urso dopo quanto successo a Vladimir Luxuria a Live

“Non basta sfilare oppure fare grandi dichiarazioni d’intenti. Il rispetto e la difesa dei diritti di ciascuno in nessun caso possono prescindere da una pubblica condanna di attacchi consumati a danno delle minoranze… Nemmeno quando si è alla ricerca del facile consenso” è così che Claudio Sona ha concluso il suo lungo post sui social network dopo quanto accaduto a Live – Non è la d’Urso. L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, da quanto si legge nei commenti su Instagram, non sembra assolutamente l’unico a pensarla così. Adesso che la conduttrice di Live, Barbara d’Urso, che ha sempre preso a cuore dei temi anche molto delicati, deciderà di affrontare questa polemica in uno dei suoi programmi tv?