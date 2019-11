A Vieni da me oggi carica di Miss e Caterina Balivo si mostra con la fascia (FOTO)

Momento nostalgia questa mattina per Caterina Balivo che, aprendo uno dei cassetti di casa materna ha tirato fuori una bellissima foto. Era l’anno della sua partecipazione a Miss Italia e lei era un incanto, come del resto è anche oggi. La Balivo mostra questa foto oggi sui social per invitare il pubblico a seguire una puntata davvero da non perdere di Vieni da me con una carica di Miss e di bellissime nella puntata del 21 novembre 2019.

CATERINA BALIVO BELLISSIMA CON LA FASCIA DA MISS LANCIA UNA PUNTATA DI VIENI DA ME DI SUPER BELLEZZE

E la conduttrice di Vieni da me ha accompagnato questa sua bella foto con un messaggio:

Oggi in diretta a @vienidamerai puntata di “Miss”.

Dalla Miss Italia in carica con il suo calendario ad @alenaseredova che si classificò quarta a Miss Mondo, per arrivare Tania Bambaci, Miss Sicilia 2010 e oggi fidanzatissima con @samuelperon!

E guardate cosa mi ha mandato la mia mammina da Aversa??? Questa foto scattata a Salsomaggiore il giorno della finale di 20 anni fa.

Ecco perché poi quest’anno tornare da giurata con la @ginalollobrigidareal mi è proprio piaciuto e poter ripescare la Miss che poi sarebbe diventata la più bella d’Italia mi ha ripagato dell ore spese in treno per raggiungere Jesolo!

PS:…ragazzi la Miss in carica si è lasciata, come qualcuno pronosticò a settembre in studio, vi ricordate? 🤫 Ci vediamo più tardi!!!

L’appuntamento quindi è per le 14 sempre su Rai 1 con una nuova puntata di Vieni da me dedicata alla bellezza e alle confessioni delle bellissime signore che un tempo sono state anche delle Miss!

Non mancheranno di certo i pettegolezzi, la stessa Balivo ci ha ricordato della “maledizione delle Miss”. Anche Carolina Stramare, neo miss Italia, ha lasciato il suo Alessio anche se, proprio nello studio di Rai 1 con la Balivo aveva giurato che a loro tutto questo non sarebbe successo…E invece…