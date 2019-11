Rachele Montella ancora assente a Vieni da me, come sta?

Dopo due giorni di assenza di Rachele Montella (foto) a Vieni da me il pubblico inizia a preoccuparsi ma non ce n’è davvero bisogno: come sta Rachele Di Fiore? Lo scoop di Caterina Balivo non ancora confermato dalla diretta interessata attende un seguito e sembra ci sarà domani. La bellissima moglie di Vincenzo Montella sta bene, domani infatti tornerà negli studi di Vieni da me e di certo non mancheranno le domande sulla sua condizione di salute o meglio sul suo presunto stato interessante. Nella puntata di martedì del programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo mentre era in corso un’intervista il pubblico presente si è reso conto del malore di Rachele ma da casa nessuno aveva visto niente. Ed ecco il gossip lanciato dalla padrona di casa: “Non è che è incinta?”. Un abbassamento di pressione, un piccolo mancamento o davvero c’è un altro bebè in arrivo in casa Montella?

RACHELE DI FIORE COSA DIRA’ A VIENI DA ME DOMANI?

La bella protagonista di Vieni da me mostrerà il pancino che già qualcuno ha definito sospetto? Se Caterina ha insinuato la dolce attesa immaginiamo che la Di Fiore sia davvero incinta ma attendiamo l’annuncio e anche di scoprire a che mese di gravidanza è già arrivata e magari se nascerà una femmina o un maschio. La coppia ha già due figli, Maddalena ed Emanuele, inoltre l’ex calciatore è papà anche di Alessio, il suo primogenito nato dal matrimonio con Rita Iannaccone.





C’è davvero tanta curiosità intorno a questo dolce pettegolezzo, segno che la trasmissione del pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo è molto seguita ma anche che la moglie dell’attuale allenatore della Fiorentina è entrata nel cuore di gran parte del pubblico insieme alla simpaticissima Rossella. Appuntamento a domani alle 14 per saperne di più.