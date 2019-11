Anna Falchi a Vieni da me, nessun bel rapporto con Fiorello mentre con Max Biaggi è diverso (Foto)

Dagli extraterrestri che magari Anna Falchi ha davvero visto da bambina ai suoi amori e a Vieni da me Caterina Balivo curiosa le chiede se conserva ancora il numero di telefono di Fiorello (foto). Proprio no, la Falchi è stata la fidanzata di Fiorello nel periodo in cui l’abbiamo anche vista valletta di Pippo Baudo al festival di Sanremo ma non sembra siano rimasti amici. Spiega che sono passati tanti anni ed è strano che la gente si ricordi ancora della loro storia. Forse a lei non fa piacere ricordarla, infatti quando la conduttrice le chiede di Max Biaggi si illumina perché con lui è diverso. Una storia d’amore anche con l’ex pilota di motociclismo ma loro due si sentono ancora ogni tanto, sono rimasti amici: “C’è con chi rimani amico e con chi no. Con Max c’è un rapporto scherzoso, mi sta molto a cuore, ci sentiamo un paio di volte all’anno”. Purtroppo Anna Falchi non va oltre, non soddisfa la curiosità di chi vorrebbe sapere cosa è accaduto con Fiorello dopo il loro addio.

ANNA FALCHI DOPO IL PRIMO MATRIMONIO ARRIVA IL SECONDO?

Si è già sposata una volta, è stata la moglie di Stefano Ricucci e a sorpresa confida che non ha nessun rimpianto perché il loro matrimonio è stato bellissimo: “Non ho rimpianti ma da un giorno all’altro è finito tutto in modo tragico però è stato veramente tosto, sono rimasta scottata”. Per la Falchi ripercorrere il passato a fare di nuovo un passo come quello del matrimonio è difficile ma non è detto che non ci sarà.





Con il suo attuale compagno è la storia più lunga e importante della sua vita. Ha una bellissima bimba Anna e la piccola è fortunata perché ha due papà, il suo ex compagno che è un genitore adorabile e il suo attale fidanzato. Chissà che non arrivi per lei un altro sì da dire ma intanto preferiscono non convivere, per lei questo è il vero segreto del loro amore.