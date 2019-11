Antonella Clerici durante Tali e Quali mostra cosa succede quando c’è la pubblicità (Foto)

Gran successo ieri sera per Tali e Quali e grande soddisfazione per tutti, anche per Antonella Clerici che era giudice con tutto il gruppo della giuria tra vecchi protagonisti e new entry (foto). La prima a sottolineare in diretta che lo show di Carlo Conti con i non vip fosse davvero molto piacevole quasi quanto quello con i personaggi famosi è stata proprio lei. Ha confessato all’amico conduttore di nutrire un anche po’ di sana invidia nei suoi confronti, un programma così l’avrebbe condotto volentieri anche lei. Sempre molto spontanea e sincera con il suo pubblico e anche con i follower visto che tra una pubblicità e l’altra di Tali e Quali ha mostrato cosa succede quando c’è il nero per loro e i telespettatori seguono le varie réclame sullo schermo. C’è chi ripassa la classifica dei concorrenti, chi dà un’occhiata al proprio cellulare, chi scambia qualche battuta, chi magari va anche in bagno, Antonella Clerici si fa sistemare trucco e parrucco. In poche sono pronte a svelarlo ma la conduttrice pubblica anche la foto.

ANTONELLA CLERICI DURANTE LO SPAZIO PUBBLICITARIO DI TALI E QUALI

“Pubblicità…” scrive Antonella e le scappa un bel sorriso perché è stata beccata da qualcuno mentre si fa dare una sistematina, le ore di diretta fanno svanire il make up, il caldo delle luci non aiuta i capelli ma in soccorso ci sono le assistenti Rai che è evidente la adorano.





E’ apparsa in gran forma la Clerici, come sempre colorata nel suo look perché per lei arrivare con un pieno di allegria nelle case delle persone è fondamentale e i suoi colori aiutano., i suoi outfit sono per poche donne. Accanto a lei gli straordinari Vincenzo Salemme e Loretta Goggi ma con tutti gli altri protagonisti di ieri sera lo show è stato un gran debutto.